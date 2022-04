María Victoria Azuara, una religiosa de 82 años, sufrió en octubre de 2010 un “derrame cerebral” que la dejó sin la capacidad para comunicarse, además de otras limitaciones neurológicas tan severas que los médicos descartaron su mejoría.



Frente a esto, las hermanas de la comunidad a la que pertenecía en Cochabamba (Bolivia) insistieron con otros especialistas y, después de firmar un acta de salida voluntaria, la llevaron de nuevo a la congregación, sin memoria y sin ninguna interacción con el entorno en el que vivía.



Ante la incertidumbre, sus compañeras iniciaron una cadena de oración y pidieron la intercesión de la beata Nazaria y, luego de 12 días, la hermana María Victoria recobró el conocimiento, empezó a hablar, a caminar, y se recuperó completamente.



Después de confirmar estos datos, el 4 de octubre de 2017, la junta de médicos del Vaticano aprobó la curación sin explicación científica de la citada monja y la “convicción de la Congregación para las Causas de los Santos” emitió voto favorable para considerar este hecho como un milagro que dio las bases para que el papa Francisco, el 26 de enero de 2018, autorizara la promulgación del decreto para la canonización de la beata Nazaria.



De esta forma, ingresaba al santoral Nazaria Ignacia March Mesa, una religiosa española fundadora del Instituto de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia y que tuvo gran influencia en Bolivia, Argentina, España y Uruguay.



Más allá de este hecho, hay que tener en cuenta que lo que se determina como milagro en este proceso de santificación debe ser verificado por un organismo que se encarga de investigar en profundidad si lo ocurrido cabe o no dentro de esta categoría.



Este proceso está investido de gran solemnidad y empieza por el conocimiento de la situación, que en estos casos debe estar relacionada con enfermos o enfermedades cuya evolución debe considerarse científicamente improbable, para lo cual tiene concurso un consejo médico que asesora a la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, que a su vez la relaciona con personas que por lo general están en fase de beatificación o ya son beatos.



En concreto, para la canonización se necesitan dos milagros, uno en la etapa en el proceso de beatificación y otro que haya ocurrido después de ella, con lo cual puede pasar a la etapa de santificación, que, en el caso de la alcurnia romana, determina si hay condiciones o no para que el Papa, en un acto mayor, declare un nuevo santo.



Estas condiciones son propias esencialmente del siglo XX, por lo que se considera que antes de que esto existieran, los milagros adjudicados eran transmitidos a través de una tradición moral, lo que incluso dejaría ver que los milagros atribuidos a Jesucristo nunca fueron analizados por tribunales especializados, sino basados en testimonios que por su condición se convirtieron en actos de fe.



Sin embargo, hoy, al requerir de procesos de certificación con expertos, se permiten valoraciones y escrutinios que pueden ser públicos.

Otros milagros recientes

El papa Pablo VI (Giovanni Battista Montini) murió en 1978 y fue canonizado el 14 de octubre de 2018 por el papa Francisco al atribuírsele un milagro en el que Vanna Pironato, una mujer de 35 años que en la semana 13 de embarazo tuvo rotura de sus membranas uterinas y rotura “prematura” de la placenta, que los médicos consideraron un riesgo para la madre y, por lo tanto, era necesario un aborto.



Ante esto, la afectada y su esposo se negaron y decidieron continuar con el embarazo, no sin antes confiar en la intercesión de Pablo VI, que iba a ser beatificado un mes después. Para entonces, cursaba el mes de septiembre de 2014 y la familia hizo esta declaración en el Santuario de la Virgen de las Gracias en Brescia (Italia), donde se llevaba todo el proceso de beatificación del pontífice, en razón a que allí había celebrado su primera misa.



Finalmente, el 25 de diciembre de dicho año, a las 26 semanas de gestación, nació Amanda María Paola completamente sana y en 2018, en el momento de la santificación de Pablo VI, ya contaba con casi tres años, en una evolución que muchos consideraron como un milagro.



La curación inexplicable de una mujer embarazada es el milagro que dio luz verde para que el papa Francisco santificara a Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, el 14 de octubre de 2018. Se trató de Cecilia Rivas de Flores, quien, embarazada de su tercer hijo, presentó una preeclampsia y después de la cesárea le diagnosticaron el síndrome de Hellp, una complicación obstétrica severa que aparece durante la etapa tardía del embarazo y que en un altísimo porcentaje termina en muerte.

Después de estar en coma, de pasar por diálisis, su esposo, Alejandro Rivas, escuchó del médico decir que, si tenía fe, rezara porque médicamente había muy poco que hacer por ella por considerar que su estado era terminal.



Rivas tomó entonces una biblia y al abrirla encontró una estampa de monseñor Romero, lo que lo llevó a pedir su intercesión. Unos días después, en una condición prácticamente inédita en El Salvador, Cecilia recobró la conciencia y todas sus funciones, por lo que prontamente fue dada de alta; “se indicó una huella para su salud”, según quedó registrado en las actas de la Congregación del Vaticano.



Por su parte, Marie Simon-Pierre, una monja francesa, aseguró que Juan Pablo II hizo que volviera a nacer tras curarla de la enfermedad de Parkinson, que padecía desde 2005, después de rezarle con fe al fallecido pontífice, que ya había sido elevado a la condición de beato y quien también había padecido la enfermedad.



Luego de cesar su relato, la Congregación para las Causas de los Santos estudió la curación de Simone-Pierre y después de que sus médicos no pudieran explicar técnicamente las causas de su buena evolución, determinó el hecho como un milagro mediado por el Papa polaco.



Al proceso de sanación de Juan Pablo II (Karol Wojtyla) se sumó la cura de la costarricense Floribeth Mora, quien padecía un aneurisma cerebral, situación que condicionó que Mora y su familia “oraran de corazón para que el Papa sanara su cabeza” y “disolviera el coágulo de sangre que se le había formado en su cerebro”.



El informe oficial de canonización afirma que la mujer ingresó al hospital con la enfermedad y luego de varios días la situación se resolvió sin ningún tratamiento, lo que convirtió este evento en el segundo milagro de Juan Pablo II ya que, de acuerdo con el grupo médico, no tuvo una explicación al tenor de la ciencia actual.



Finalmente, el papa Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II, el 1.º de mayo de 2011, y el papa Francisco lo elevó a la condición de santo, el 27 de abril de 2014.



Aquí hay que decir que sin bien algunos cuestionan si los diagnósticos originales habían sido los correctos, lo cierto es que el prerrequisito fundamental para convertirse en santo es hacer un milagro, y para que un hecho de estos sea considerado como tal, debe cumplir con otra condición fundamental: no tener explicación científica.



Bajo esta sombrilla se amparan otros casos, como el de la madre Teresa de Calcuta, que llegó al pedestal de las santas después de curar a un hombre brasileño de 35 años que padecía una “infección vital en el cerebro” que le ocasionó problemas en medio de una hidrocefalia y que se sumó a la curación de Mónica Bersa, una mujer de 34 años que había sido desahuciada por un tumor ginecológico que, según los registros oficiales, desapareció después de que en su vientre le colocaran una medalla con la imagen de Agnes Gonxha Bojaxhiu, nombre secular de la madre Teresa, con lo que se completaron los requisitos para que después de 19 años de fallecida, el papa Francisco la canonizara, el 4 de septiembre de 2016.



Raimundo Formisano es un hombre que, de acuerdo con la Comisión Médica del Vaticano, se sanó en 1989 de un cáncer en el abdomen que no había recibido tratamiento ni internado en un hospital, y que en menos de un año se redujo hasta desaparecer de manera inexplicable, lo que fue considerado como un milagro más de Vicente Romano, presbítero italiano que había sido beatificado en 1963 y por el cual Raimundo tenía una gran devoción. Romano fue canonizado el 14 de octubre de 2018 por el papa Francisco.

Por el lado colombiano, dos fueron los milagros que por intercesión de la madre Laura (María Laura de Jesús Montoya) la elevaron a la condición de santa en un proceso que se inició hacia la canonización en el 2004. El primero fue en Herminia González, mamá de una monja de la comunidad de las Lauritas, luego de que superara su sangrado y su cáncer de cuello uterino al encomendarse a ella con devoción en 1994, lo que fue considerado como un hecho inexplicable por su ginecólogo tratante, Carlos Enrique Restrepo.



El segundo ocurrió cuando un médico anestesiólogo que estaba incapacitado y al borde de la muerte por una compleja polimiositis, además de padecer una perforación de esófago y una infección severa en el tórax, le pidió a la madre Laura “que lo ayudara a salir de ese tránsito tan complejo”, al punto de que mes y medio después el médico salió de la clínica ‘afeitándose, poniéndose la camisa y haciendo las cosas solo’, en un hecho que luego de referenciarlo en el santuario de la madre Laura en Jericó, la comunidad lo escribió y lo enviaron al Vaticano para estudiarlo en profundidad y que después de unos años fuera certificado como milagro. La madre Laura fue canonizada por el papa Francisco, el 12 de mayo de 2013.



Aunque no se ha santificado, el sacerdote colombiano Mariano de Jesún Euse (más conocido como el padre Marianito) fue beatificado el 9 de abril del 2000 por el papa Juan Pablo II después de certificarse como milagro la cura inexplicable del sacerdote Rafael Vélez Saldarriaga, que padecía un tumor linfático con metástasis en la columna vertebral y otros huesos.



Si bien se le atribuyen otros hechos, puede decirse que la comisión del Vaticano debe certificar al menos otro milagro para que el padre Marianito sea elevado al nivel de santo, sin dejar de lado que muchos beatos, por falta de este requisito, permanecen décadas en este estado.

