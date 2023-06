Un estudio consiguió diez días menos de migraña al mes en mayores de 65 años gracias a una terapia con anticuerpos. El tratamiento basado en los anticuerpos monoclonales anti-CGRP también puede aplicarse en pacientes cuyo perfil estaba excluido de los ensayos clínicos, según un estudio liderado por el Hospital de Bellvitge. Se trata de una opción terapéutica segura, a partir de fármacos disponibles desde 2019 que bloquean una proteína implicada en los procesos de dolor y vasodilatación asociados a esta dolencia crónica.

El estudio multicéntrico liderado por el Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) y el Grupo de Investigación en Enfermedades Neurológicas y Neurogenéticas del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) en el que han participado 18 unidades de Cefaleas de hospitales de toda España determina que los fármacos anti-CGRP también son efectivos y seguros en mayores de 65 años.

La migraña afecta a unos 4,9 millones de pacientes en Colombia y puede llevar a la discapacidad. Foto: AbbVie

Disponer de esa información era una asignatura pendiente, ya que este perfil de paciente estaba excluido de los ensayos clínicos. Ahora se ha demostrado que este tratamiento representa una opción terapéutica segura y eficaz para el manejo de la migraña crónica en estos pacientes.

Los anticuerpos anti-CGRP son fármacos disponibles desde 2019 que precisamente bloquean el CGRP, una proteína implicada en los procesos de dolor y vasodilatación asociados a la migraña. Por su actuación específica sobre la proteína son fármacos muy bien tolerados y eficaces sin efectos a otros niveles (excepto estreñimiento, porque la proteína también se encuentra en las neuronas del aparato digestivo), ya que bloquean la vía del dolor asociada a la migraña.

Los resultados del estudio multicéntrico, publicados este mes de junio en la revista científica The Journal of Headache and Pain, determinan que el 60 % de los pacientes ha presentado una reducción de más del 50 % de días que sufrían migraña. Se ha realizado un estudio observacional de vida real, con una muestra de 162 pacientes, el 74,1 % de los cuales eran mujeres.

Después de seis meses de tratamiento con cualquier anticuerpo monoclonal (erenumab, galcanezumab y fremanezumab), los pacientes han pasado de una media de 18 días mensuales de migraña a tan solo ocho. Estos resultados son equiparables a lo que ya se conocía sobre los anticuerpos monoclonales en la población general. En cuanto a los efectos adversos en los mayores de 65 años, se han detectado menos con la administración de fremanezumab.

Se estima que la migraña es una de las enfermedades más discapacitantes y frecuentes en el mundo. Foto: Ilustración: Miguel Yein

En paralelo, las frecuencias de cefalea y el consumo de analgésicos de la muestra de pacientes del estudio liderado por el Hospital de Bellvitge se han reducido significativamente y las escalas de evaluación clínica han mejorado.

Arsenal terapéutico para una dolencia crónica



“La migraña es una enfermedad genética que fluctúa a lo largo de la vida. En los pacientes ancianos, en quienes no se ha podido controlar adecuadamente, existe un mayor riesgo de cronificación por el tiempo de evolución, por haber fallado a más tratamientos preventivos y por la comorbilidad asociada”, ha explicado Albert Muñoz-Vendrell, neurólogo de la Unidad de Cefaleas del Hospital de Bellvitge e investigador del IDIBELL.

Hasta ahora, las personas mayores de 65 años no se habían incluido en los ensayos clínicos de los anticuerpos monoclonales, por lo que se desconocía si estos eran igual de eficaces que para los pacientes más jóvenes.

"La hipótesis era que podrían sufrir más problemas de seguridad, ya que el CGRP es vasodilatador y, teóricamente, si se bloquea la proteína, podía haber un aumento del riesgo cardiovascular en pacientes ancianos con hipertensión, dislipemia, o antecedentes de eventos cardiovasculares previos", según el neurólogo. Este último estudio despeja las dudas pendientes sobre estos tratamientos que amplían el abordaje actual de la migraña, con buena tolerancia y seguridad.

Solo en Cataluña, el equipo calcula que cerca de 900.000 personas sufren migraña. Son, sobre todo, mujeres en edades jóvenes. Aunque la prevalencia es menor en los mayores de 65 años, la comorbilidad y cronificación pueden suponer una limitación en la prescripción y respuesta al tratamiento. El impacto de la migraña en la calidad de vida de los pacientes es muy grave, ya que los ataques de migraña suponen una incapacidad casi completa, porque los síntomas no se limitan al dolor de cabeza, sino que también asocia intolerancia a estímulos externos, actividad física y náuseas.

De hecho, la OMS la considera la sexta enfermedad más incapacitante del mundo y es la segunda causa de discapacidad entre las enfermedades neurológicas, solamente por detrás del ictus.

AGENCIA SINC