La cefalea – o dolor de cabeza como se le conoce comúnmente – es uno de los padecimientos de salud más frecuentes en adultos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de las personas entre los 18 a los 65 años han sufrido de una cefalea y el 30% de este grupo ha padecido migraña.



De acuerdo con expertos, el dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuente en urgencias, pero solo el 2% de los casos corresponden a causas neurológicas graves.



Actualmente se han identificado dos grandes grupos de cefaleas conocidas como primarias, las cuales pueden ser recurrentes sin representar gravedad para el paciente, y las secundarias, cuyos síntomas pueden señalar la presencia de una infección o enfermedad cerebrovascular.



Sin embargo, hay circunstancias determinantes para que una persona experimente con mayor frecuencia una cefalea, “existen factores genéticos que aumentan la probabilidad de sufrir de cefaleas. Se encuentran también los factores ambientales, el consumo de ciertos tipos de alimentos como la cafeína, así como la exposición continua al estrés en diferentes entornos, como los laborales”, explica el doctor Santiago Vallejo, neurocirujano de la Clínica del Country y Clínica La Colina.



Entre el primer grupo se encuentran las migrañas, conocidas por causar episodios de dolor en una zona específica de la cabeza y cuya duración puede alcanzar las 72 horas. Asimismo, existen las cefaleas tensionales con menor intensidad pero con una duración mayor. La cefalea por tensión no se agrava por la práctica de actividades físicas y tampoco causa náuseas, pero puede generar en el paciente intolerancia a ruido y luz.



Por otro lado, “un dolor de cabeza súbito y severo puede ser indicativo de que hay hemorragia en la zona, al igual que en los casos en donde se acompaña de pérdida de conciencia, pérdida de fuerza en extremidades o convulsiones, pueden decirnos que algo sucede a nivel neurológico”, afirma Vallejo.



En este sentido, los expertos recomiendan evitar ciertos alimentos con la intención de que los episodios de migraña no incrementen. Uno de los productos que se deben evitar es el azúcar puesto que hace que la glucosa en sangre suba rápido y baje también en picada.



Asimismo, el azúcar origina cambios en hormonas (epinefrina y norepinefrina) que afectan a los vasos sanguíneos del cerebro, lo que puede desencadenar cefalea severa. Según especialistas se deben evitar la fructosa, el azúcar de caña, la malta, la sucralosa, la dextrosa y la maltodextrina.



Otro producto que se debe evitar es la cafeína del café o del té, puesto que puede actuar como detonante de una migraña en personas con sensibilidad a esta sustancia.



Finalmente, cualquier alimento que contenga glutamato, un potenciador del sabor, debe evitarse. Sopas de sobre o enlatadas, galletas, carnes procesadas, aderezos para ensalada y comidas congeladas, suelen contener esta molécula que está relacionada con la migraña y con otros problemas de salud.

