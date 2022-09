Septiembre es el mes de los cánceres en la sangre, lo que hace propicia esta época del año para hablar del Mieloma Múltiple. En el mundo se encuentran 230.000 pacientes con este cáncer en la sangre y en Colombia, para el 2018, se diagnosticaron 1.300 casos.



El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Es decir, un tipo de células que producen anticuerpos (también llamados inmunoglobulinas) que ayudan al organismo a atacar y destruir los entes contaminantes que se producen de manera autoinmune. Las células plasmáticas se localizan en la médula ósea, es decir, en el tejido graso y blando que se encuentra particularmente dentro de los huesos.



Las células plasmáticas se encuentran dentro del sistema inmune y este se compone de varios tipos de células que funcionan juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades del cuerpo humano.



Dentro de estas células se encuentran las linfáticas (glóbulos blancos del sistema inmunitario que incluyen las células B) que se encuentran en lugares donde se produce el Mieloma Múltiple. Como en cualquier diagnóstico oncológico, las células que empiezan a ser cancerosas se reproducen después de estar acumuladas un tiempo hasta el punto de sobrepasar la cantidad de las sanas

¿Cómo se manifiesta el mieloma múltiple?

Los síntomas pueden variar y así como existen pacientes que no padecen ningún síntoma, otros presentan síntomas más frecuentes y complejos como, problemas en el sistema nervioso que se manifiestan en dolor de espalda, entumecimiento y debilidad muscular, ya que las vértebras presionan los nervios espinales.



Asimismo, los huesos presentan una alteración que puede crear procesos de separación, ruptura o crecimiento por la presencia de las células del Mieloma que se manifiestan en un dolor constante. Igualmente, otro signo de alarma se asocia con la falta de funcionamiento adecuado de los riñones y problemas de la sangre relacionados con leucopenia o anemia que pueden verificarse por exámenes de laboratorio.



Se debe estar atento a síntomas infecciosos o problemas sanguíneos como la anemia verificados a través de pruebas de laboratorio. Es importante no auto diagnosticarse y acudir a su institución prestadora de salud para una prueba de hemograma completo que verifica las tres células importantes en la sangre como son; glóbulos rojos, glóbulos blancos, y plaquetas.



El estudio de estas células ayudará a la definición de su estado de salud y a corroborar si padece algún diagnóstico de este tipo.



“Tener un diagnóstico oportuno ayuda a que el paciente pueda iniciar un tratamiento eficaz que responda a sus necesidades en el momento preciso y pueda mantener una mejor calidad de vida. Por esto, es importante saber identificar los síntomas a tiempo frente a una enfermedad que deteriora la salud y compromete los huesos, el sistema inmunológico y los riñones”, afirmó Marlene Barboza, médica-oncóloga de Takeda Colombia.



El tratamiento depende de la etapa en la que se encuentre el paciente. No obstante, existen tratamientos comunes como transfusiones sanguíneas, antibióticos y algunas veces inmunoglobulina intravenosa que combate las infecciones. En algunos casos otra opción de tratamiento puede ser el trasplante de células madre.



Se encuentran tratamientos adicionales o de tercera línea, para las etapas más avanzadas de la enfermedad como son los inhibidores de proteosoma que son de gran apoyo en pacientes con este tipo de cáncer ya que debilita las células que están dañadas o que no son necesarias en el sistema. Esta opción de tratamiento para el Mieloma Múltiple permite comprender mejor la enfermedad y brinda esperanza a los pacientes. Estos tratamientos también ayudan a reducir efectos secundarios como insomnio o espasmos musculares.



Es importante que los colombianos conozcan esta enfermedad y estén alerta a los síntomas que conlleva el Mieloma Múltiple para actuar de manera oportuna y buscar el tratamiento más acorde al paciente.

Cánceres de sangre: actividades de visibilidad y prevención

Septiembre es el mes de los cánceres de la sangre (mieloma múltiple, leucemia y linfoma). Es por eso que en todo el país se están llevando a cabo actividades de concientización para que médicos y personal de salud sepan identificar los cánceres en la sangre y conducir a los pacientes hacia el mejor tratamiento.



La Fundación Colombiana de Leucemia hará sesiones de capacitación en facultades de medicina de Bogotá (septiembre 8 en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y septiembre 15 en la Fundación Universitaria Unisanitas). A su vez, también se harán actividades en ciudades como Bucaramanga, Santa Marta, Cali, Pereira, Ibagué y Neiva.



Para más información de estas actividades, así como prevención y diagnóstico del mieloma múltiple, puede consultar las redes sociales de la Fundación.

