Un estudio desarrollado por la Universidad de Toronto, en Canadá, reveló que consumir cerca de dos cucharadas de miel al día contribuye a mantener los niveles de azúcar y colesterol en la sangre.



El estudio analiza los resultados de 18 ensayos que incluyen más de 1.100 participantes. Al utilizarlo como reemplazo de los edulcorantes y consumir en una porción medida, es que suelen verse los beneficios.



¿Qué hallazgos tuvo el estudio?

El contenido de azúcar en la miel es de un 80 por ciento, por lo que, según los investigadores, no debería consumirse en exceso.



Además, al evaluar la calidad de los ensayos, notaron que no había suficiente certeza para dar por hecho los resultados. Aún así, hallaron que "el consumo de unos 40 gramos de miel cruda y el consumo de miel de fuentes monoflorales" contribuyen en mayor medida.



Los beneficios que mencionaron son "disminución de la glucosa en sangre y la disminución de proteínas de baja densidad en sangre", según se lee en el artículo.



Agregaron, además, que los resultados no estaban solo asociados al consumo de dos cucharas de miel al día, sino también en la disminución del consumo de otros tipos de azúcares.



Por lo que Tauseef Khan, uno de los científicos enfatizo en que "la conclusión es más sobre el reemplazo: si está usando azúcar de mesa, jarabe u otro edulcorante, cambiar esos azúcares por miel podría reducir los riesgos cardiometabólicos".

