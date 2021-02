Siga estos pasos si no está registrado en la plataforma 'Mi Vacuna'

Con el lanzamiento de la plataforma 'Mi Vacuna' para conocer el estatus de los colombianos en cada una de las etapas que tendrá el Plan Nacional de Vacunación, surgió la duda sobre qué se debe hacer en caso de no aparecer registrado en la plataforma.

Si usted considera que hace parte de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación y no se encuentra registrado en la plataforma de 'Mi Vacuna', debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese al portal 'Mi Vacuna'

Primero debe ingresar al portal de 'Mi Vacuna', a través del siguiente enlace: https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ . Luego de ingresar a la plataforma, debe diligenciar los datos que le solicitan y hacer clic en 'ingresar'.



Si luego de completar este paso, se lee el mensaje “No tiene priorización asignada”, pero usted considera que debe ser incluido en la Etapa 1 del Plan de Vacunación, debe dirigirse a la parte inferior de la página, en donde encontrará la opción “Me postulo” y hacer clic sobre el botón “Me postulo para la etapa uno(1)”.



2. Diligenciar la información solicitada:

Luego de dar clic sobre el botón “Me postulo para la etapa uno(1), se desplegará un formulario que debe diligenciar para que su postulación se tenga en cuenta.



En primer lugar, debe ingresar la información básica, que corresponde a su fecha de nacimiento y la confirmación de la misma. Posteriormente, debe ingresar la información de contacto referente a su número de teléfono (fijo o celular) y su correo electrónico. Ambos datos con sus respectivas confirmaciones.



3. Contestar el formulario: ¿Cuáles con los criterios de clasificación?

Más adelante, encontrará el listado de los 18 criterios de clasificación que usted debe marcar con "sí" o "no" si considera que cumple o no con cada uno de los requisitos.



Los criterios son los siguientes:



1. Talento humano en salud- Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda COVID-19.



2. Talento humano en salud- Urgencias en donde se atienda COVID-19.



3. Talento humano en salud- Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19.



4. Talento humano en salud- Laboratorio clínico únicamente el personal que toma (intramural y extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.



5. Talento humano en salud- laboratorio de salud pública únicamente el personal que toma (intramural y extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.



6. Talento humano en salud- laboratorio del Instituto Nacional de Salud únicamente el personal que toma (intramural y extramural), manipula y procesa muestras de

COVID-19.



7. Talento humano en salud- laboratorio de universidades únicamente el personal que toma (intramural y extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.



8. Talento humano en salud- Radiología e imágenes diagnósticas.



9. Talento humano en salud- Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.



10. Talento humano en salud- Transporte asistencial de pacientes.



11. Talento humano en salud- que tienen un contacto directo de atención en salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del paciente.



12. Talento humano - servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende COVID-19; urgencias en donde se atienda COVID-19 y hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID–19.



13. Talento humano - encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las labores de lavandería, mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia.



14. Talento humano en salud- del servicio de vacunación contra el COVID-19.



15. Talento humano en salud -que realice autopsias o necropsias, incluido el personal

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



16. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID–19.



17. Técnicos y epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID–19.



18. Talento humano en salud- que por su perfil profesional tenga un contacto intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación endotraqueal o la traqueotomía.



Al finalizar el formulario solo debe autorizar el uso de los datos registrados y hacer clic en el botón “Registrar postulación”.



