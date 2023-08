A nivel global, se calcula que en 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años), de las cuales 1112 millones podían acceder a métodos de planificación familiar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ellas, 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción.



(Siga leyendo: EE. UU. aprueba por primera vez venta de píldora anticonceptiva sin orden médica)

En Colombia, Profamilia brindó servicios de anticoncepción a más de 878 mil personas y distribuyó alrededor de 1,9 millones de productos para prevenir embarazos no deseados durante 2022. Los productos más demandados fueron implantes subdermales, condones, ligaduras de trompas y vasectomias.

Facebook Twitter Linkedin

Profamilia asegura que en lo que va del 2023 la entidad ha prestado más de 500.000 servicios de anticoncepción. Foto: Istock

Según indica el Ministerio de Salud en su portal web en el país se estableció “la obligatoriedad de los servicios de salud de ofrecer información en anticoncepción, suministrar el método anticonceptivo que más se ajuste a las necesidades y brindar el seguimiento de su uso, para que las personas o parejas puedan ejercer el derecho a decidir libre y responsablemente si quieren o no tener hijos, así como su número y el espaciamiento entre ellos”.



Y es que el acceso a métodos de planificación familiar otorga control a las personas sobre su capacidad reproductiva y les permite tomar decisiones informadas acerca de la paternidad y la maternidad. Asimismo, la educación en planificación familiar empodera a las mujeres, permitiéndoles tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Esto puede mejorar su autonomía y oportunidades educativas y profesionales.



(Le puede interesar: ¿Las pastillas para planificar afectan el deseo sexual? Le contamos)



Profamilia asegura que en lo que va del 2023 la entidad ha prestado más de 500.000 servicios de anticoncepción. Sin embargo, se estima que el 70 % de las mujeres entre los 15 y 19 años y el 52.7 % de los hombres adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos.



De acuerdo con las agencias de las Naciones Unidas (ONU), en muchos países desarrollados, las opciones anticonceptivas están ampliamente disponibles, y existe una mayor conciencia y educación sobre la planificación familiar. No obstante, en algunas regiones en desarrollo, el acceso a la anticoncepción podía ser limitado debido a barreras económicas, culturales y sociales.



En este sentido, en el mundo, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva con las necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos era del 75,7% en 2019, pero en África central y occidental esta cifra no llegaba al 50%.





En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a salud@eltiempo.com.

Más noticias de Salud