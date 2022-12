Durante las épocas decembrinas, el cuidado con las bebidas que ingiere debe ser escrito. De hecho, este 7 de diciembre se prendieron las alertas después de que la Secretaría Distrital de Salud encontró metanol, un compuesto químico altamente tóxico y nocivo para los seres humanos, en algunas botellas de la marca Rey de Reyes.

De acuerdo con un informe oficial del distrito van más de seis personas muertas por el trago adulterado y dos de ellas murieron. Por esta razón, es de suma importancia que verifique la etiqueta y que el empaque no esté abierto, ya que los efectos del metanol podrían llegar a ser fatales.



Así que para evitar que sus festividades se conviertan en una tragedia, le recomendamos: no comprar el licor en lugares desconocidos, revisar la botella o empaque tetrapack (sellos, tapas y estampillas), verificar el registro sanitario, no confiar en precios muy bajos, mirar bien la etiqueta y si se destiñe o se borra denunciar ante el Invima o la Secretaría de Salud.



Además, otro consejo efectivo es poner la botella a contraluz, si nota que hay partículas devuelva la bebida.

Dos personas murieron por intoxicación con metanol en Soacha

Síntomas y cómo actuar frente a una intoxicación

Los ojos, el corazón, el sistema nervioso y los intestinos son solo algunas partes del organismo que son afectadas por una intoxicación con metanol. Conozca los síntomas y la forma de actuar rápidamente.



De acuerdo con el portal especializado ‘Medline Plus’, los síntomas de ingerir dicho alcohol metílico son: dificultad respiratoria, paro respiratorio, ceguera, completa o parcial, a veces descrita como "ceguera de la nieve", visión borrosa o dilatación (ensanchamiento) de las pupilas, presión arterial baja, comportamiento, coma (inconsciente), confusión, dificultad para caminar, mareo, dolor de cabeza, crisis epiléptica.

Dificultad respiratoria, paro respiratorio y ceguera son algunos síntomas. Foto: iStock

Además de uñas y labios azulados, dolor abdominal (fuerte), diarrea, problemas con la función hepática, incluso ictericia (piel amarilla) y sangrado, náuseas, pancreatitis (náuseas, vómito, y dolor abdominal), vómitos, a veces con sangre, fatiga, calambres en las piernas y debilidad.



Si usted ve que uno de sus parientes tiene varios de estos síntomas, lo que haga a partir de ahí será decisivo.

El citado portal recomienda que antes de llamar a emergencias, tenga presente datos como la edad, el peso, el estado de la persona, el nombre completo del producto que ingirió, la hora en que se tomó el licor y la cantidad. Una vez tenga esos datos, llame rápidamente a emergencias y siga los pasos que por la llamada le van a indicar.

¿Cuándo es mortal el metanol?



Después de ingerir metanol, las posibilidades de vida son muy pocas, por eso entre más rápido actúe, mucho mejor.



Para un niño es mortal solo dos cucharadas de este químico (30 ml) y los adultos mueren con 2 a 8 onzas (60 a 240 ml) de metanol.

