La metanfetamina se creó a principios del siglo XX a partir de la droga original anfetamina, y al comienzo se utilizó en descongestivos nasales e inhaladores bronquiales e igualmente es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central.



Al igual que la anfetamina, causa un aumento en la actividad y la locuacidad, disminuye el apetito y genera una sensación placentera de bienestar y euforia. Sin embargo, la metanfetamina se distingue de la anfetamina en que, a dosis comparables, las cantidades de metanfetamina que llegan al cerebro son mucho mayores, por lo que es un estimulante más potente.



Además, sus efectos son más duraderos y causan más daño al sistema nervioso central. Estas características la convierten en una droga con gran potencial de ser utilizada indebidamente en grandes cantidades.

La metanfetamina ha sido clasificada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (U.S. Drug Enforcement Administration) como un estimulante del Anexo II, por lo que la única manera de obtenerla legalmente es con una receta médica no renovable.



Puede estar indicada para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para tratamientos a corto plazo es utilizado para adelgazar, sin embargo, no es tan conocida para este fin.

Características particulares

La metanfetamina se presenta en varias formas. Una de ellas, y la más usual entre los jóvenes es fumándola. Sin embargo hay otras personas que prefieren aspirar, inyectar y ingerirla. El método preferido de consumo de la droga varía según la región geográfica y ha ido cambiando con el tiempo.



Cuando la metanfetamina se fuma o se inyecta, llega al torrente sanguíneo y al cerebro con mucha rapidez, lo que causa una oleada de placer intenso e inmediato y amplifica la posibilidad de adicción y consecuencias perjudiciales para la salud.



La oleada solo dura solo unos pocos minutos y se describe como una sensación extremadamente placentera. El consumo inhalado o por vía oral de la metanfetamina produce euforia -un high-, pero no una oleada intensa. La aspiración causa efectos en 3 a 5 minutos; el consumo por boca lo hace en 15 a 20 minutos.



Como sucede con varios de estos estimulantes, la forma más frecuente de abusar de la metanfetamina es conocida como "atracón y derrumbe".



Como los efectos placenteros de la metanfetamina desaparecen incluso antes de que disminuya significativamente la concentración de la droga en la sangre, las personas tratan de mantener el estado de euforia consumiendo más.



En algunos casos, caen en una modalidad de exceso conocida como "corrida”, y no comen ni duermen mientras continúan consumiendo la droga, incluso durante varios días.

¿Cuántas personas sufren de un trastorno por consumo de metanfetamina?

Entre las personas de 12 años o más en 2020, alrededor del 0.6% (o aproximadamente 1.5 millones) reportaron sufrir de un trastorno por consumo de metanfetamina en los últimos 12 meses según la encuesta nacional sobre la salud y el consumo de drogras.

¿Cuántas personas mueren por sobredosis de metanfetamina?

En 2020, aproximadamente 23,837 personas murieron por una sobredosis vinculada con psicoestimulantes con potencial de abuso distintos de la cocaína (principalmente, metanfetamina).

¿Cuántas personas consumen metanfetamina?

Entre las personas de 12 años o más en 2020, el 0.9% (o aproximadamente 2.6 millones) reportaron haber consumido metanfetamina en los últimos 12 meses.

¿Cuántos estudiantes jóvenes consumen metanfetamina?

En 2022, según la Encuesta Monitoring the Future, 2022, aproximadamente el 0.2% de los estudiantes de 8.o grado, el 0.3% de los estudiantes de 10.o grado y el 0.5% de los estudiantes de 12.o grado reportaron haber consumido metanfetamina en los últimos 12 meses.