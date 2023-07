La forma en que el cuerpo descompone alimentos y los convierte en energía se conoce como metabolismo y muchas personas culpan a este proceso por el peso que marca la báscula. Esto, sin tener en cuenta que no siempre el aumento de kilos viene de un metabolismo lento, porque el peso depende de cuánto se come y bebe en combinación con la actividad física.



Incluso en reposo, el cuerpo necesita energía para desarrollar desde lo más simple hasta lo más complejo (respirar, transportar la sangre a distintas partes, mantener niveladas las hormonas, reproducir y reparar las células). Así, la cantidad de calorías que utiliza el cuerpo en reposo para estas funciones se conoce como tasa metabólica basal.



Cuando hay una subida de peso notable, las personas tienden a creer que tienen algún tipo de enfermedad que afecta su metabolismo. Aunque rara vez ocurre, algunas de las afecciones que pueden provocar un aumento de peso es el hipotiroidismo.



Por ello, se deben tener en cuenta factores que inciden sobre el aumento de peso, como los genes, las hormonas, la alimentación y el estilo de vida, lo que incluye el sueño, la actividad física y el estrés.



Lo más importante a la hora de hablar de sobrepeso es entender cada metabolismo. Foto: iStock

Así que para bajar de peso con agilidad se deben quemar más calorías de las que se ingieren. Esto, con ayuda de actividad física y una buena alimentación. De hecho, es probable que algunas personas que parecen tener metabolismo rápido simplemente hagan más actividad física y, tal vez, sean más inquietas que otras.



Para quemar más calorías, la Physical Activity Guidelines for Americans (Guía de actividad física para estadounidenses) recomienda: la actividad aeróbica, al menos 30 minutos de actividad física moderada todos los días; ejercicio aeróbico moderado, que incluye caminar a paso ligero, andar en bicicleta, nadar y cortar el césped; así como el fortalecimiento muscular, que incluye el uso de pesas, el propio peso corporal, bolsas pesadas, bandas de resistencia, entre otras.



Para bajar de peso no hay soluciones instantáneas

Se debe tener cuidado con los productos que aseguran acelerar el metabolismo porque no suelen estar a la altura de tales afirmaciones, incluso slgunos pueden causar efectos secundarios perjudiciales.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos no exige pruebas de que los suplementos alimentarios sean seguros o eficaces. Cuestiona sus presuntas propiedades. Siempre informa a tus proveedores de atención médica sobre los suplementos que tomas.



Así que no hay una manera fácil de bajar de peso. Para ingerir menos calorías de las que se queman, las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2020-2025 recomiendan reducir de 500 a 750 calorías por día a fin de perder de 1 a 1,5 libras (de 0,5 a 0,7 kilogramos) por semana.



La fuente de información de este artículo es la Clínica Mayo. En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO