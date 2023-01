A menudo se utilizan las frases "es que mi metabolismo es muy lento" o, por el contrario, "muy rápido", pero difícilmente todas las personas saben en qué consiste en realidad este término.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés), se refiere a los"cambios químicos que se presentan en una célula u organismo". En otras palabras, aquellos cambios que producen la energía necesaria para el cuerpo humano. También, ayuda a eliminar sustancias tóxicas.

Pero entonces, ¿qué tan cierto es que si se acelera el metabolismo se verá favorecida la pérdida de peso? Todo apunta a que esto depende de varios factores.



El portal de salud ‘Medline Plus’ señala que alrededor de este tema hay diversos mitos:



1. Hay personas que realizan ejercicio pensando que así se acelera el metabolismo y, por tanto, la quema de calorías se prolonga mucho tiempo después del entreno, por lo que comen sin medida, pero lo cierto es que esta solo dura máximo una hora más: “Es cierto que usted quema más calorías cuando hace ejercicio, especialmente cuando eleva su ritmo cardíaco con actividades como el ciclismo o la natación. Este aumento del uso de calorías se prolonga durante el tiempo que dure su ejercicio”.

Incluso el ejercicio en casa aporta múltiples beneficios para la salud. Foto: iStock

2. Aunque es cierto que algunos alimentos como el té verde, la cafeína y el picante aceleran estos procesos químicos, no son una varita mágica que le hará perder peso milagrosamente. Toda meta para reducir medidas o peso deberá ir acompañada de buena alimentación, ejercicio y, sobre todo, la guía de un profesional.



3. Existe la creencia de que dividir las comidas en varias porciones pequeñas, en lugar de preparar tres platos grandes, ayuda en la pérdida de peso. Sin embargo, el portal afirma que no hay suficientes estudios que demuestren esto. El consejo es escuchar al cuerpo para entender cuál sistema le va mejor.



4. El metabolismo no se desacelera con el paso del tiempo, al llegar a la vejez. Mas bien, lo que hace que suba de peso es llevar una vida sedentaria.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS