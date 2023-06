El Meta sigue estando en primer lugar en incidencia de dengue, por encima de las 38 entidades territoriales departamentales a nivel nacional, con un acumulado de 7.279 casos notificados, de acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico semanal publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS). Esta cifra corresponde al 17.3 por ciento del total país que, a la fecha, equivale a 41.936 reportes.



Para el caso de Villavicencio, la Secretaría de Salud informó que se han reportado 3.498 casos sospechosos, de los cuales el INS ha confirmado 847 y se han presentado tres fallecimientos recientemente, por cuenta de la gravedad de la enfermedad.



(También: ¿Fuma?: esto costará una cajetilla si avanza proyecto que sube impuestos al tabaco)

“Frente a esta delicada situación hemos venido reforzando diferentes acciones de pedagogía y sensibilización, casa a casa, dando a conocer cuáles son los mecanismos que podrían detener la cadena de transmisión de esta patología. Es prevenible si somos más conscientes sobre la importancia de evitar que se generen criaderos para los vectores que la transmiten”, aseguró Ximena Velasco, Secretaria de Salud de Villavicencio.



Precisamente, desde la entidad municipal se viene implementando la campaña “Sin criaderos no hay dengue”, en articulación con la Secretaría de Competitividad, para concientizar a las familias sobre cómo, desde casa, se puede contribuir a eliminar los depósitos de agua en donde se reproducen los mosquitos, potenciales transmisores del virus que provoca dicha afectación.



“Nos hemos propuesto hacer diferentes recorridos en varias zonas de la ciudad, y en articulación con varios aliados, con el propósito de que logremos revertir el aumento que estamos teniendo en casos. Nuestro departamento tiene una tasa de incidencia superior a 230 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional que está en 118.4 y, el año pasado, para el mismo periodo, estuvo en 65.5”, explicó Velasco.



(También: 'No me interesa discutir apreciaciones de la reforma con quienes no la quieren')

Dengue, ¿cómo identificarlo y cómo prevenirlo?



Facebook Twitter Linkedin

Dengue: fumigan barrios populares. Foto: archivo particular

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que, a través de la picadura, contagian al huésped. La enfermedad podría ser leve, con síntomas similares a una gripe, o avanzar a un estado de gravedad trayendo consigo complicaciones que, en el peor de los casos, podría provocar la muerte.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que hay entre 100 y 400 millones de infecciones cada año y más del 80 por ciento serían leves y asintomáticas. En el Meta, de los 7.279 casos notificados, el 58.7 por ciento no han presentado signos de alarma, el 40.5 por ciento sí presentan sintomatología y el 0.7 por ciento han sido de gravedad.



“Los síntomas se presentan al cabo de 4 a 10 días luego de haberse presentado la picadura y duran, por lo común, entre 2 a 7 días”, manifiesta la secretaria de salud de Villavicencio.



(Le puede interesar: Adres: las conclusiones de la Contraloría tras informe de auditoría financiera)



Cuando la enfermedad es leve, generalmente se manifiesta a través de dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, también nauseas, vómito, agrandamiento de ganglios linfáticos y, en algunas ocasiones, hay sarpullido. Cuando tiende a ser grave, hay molestia abdominal de forma intensa, vómitos persistentes, respiración acelerada, fática, agitación, agrandamiento del hígado, y lo que más caracteriza la gravedad de un dengue son las hemorragias, principalmente en las encías o en la nariz.



Para prevenir y controlar la transmisión, se recomienda adoptar medidas sanitarias como la limpieza frecuente los depósitos de agua para que los mosquitos no puedan dejar sus huevos, eliminar correctamente los desechos sólidos y las superficies en donde se pueda acumular el agua, cubrir los depósitos de almacenamiento de agua, usar repelentes y toldillos a la hora de dormir o al exponerse al ambiente.