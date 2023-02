En los últimos días ha aumentado la preocupación sobre el potencializador sexual 'Meromacho', comercializado desde hace años en el país, luego de que un patrullero adscrito a la Policía falleció en un hotel de Cartagena, aparentemente después de haberlo combinado con licor.

Se trata de un preparado promocionado en distintas presentaciones, entre ellas jarabes y grajeas, como potenciador sexual. Sin embargo, este producto es peligroso y no se debe consumir.



De hecho, desde hace algunos años las autoridades vienen advirtiendo a la comunidad sobre estos productos, pues no es recomendable su ingesta y se desconoce a ciencia cierta su composición.



En Ecuador, por ejemplo, se suspendió el registro sanitario de este mismo preparado luego de que las autoridades de vigilancia evidenciaran que contiene el principio activo Tadalafilo.



Este componente y sus derivados solo deben usarse bajo asesoramiento médico, pues su consumo puede generar un riesgo significativo para la salud, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas de control sanitario.



Ahora bien, el consumo de estos potencializadores sexuales, sobre todo los que dicen tener un origen natural como el 'Meromacho' puede ser muy peligroso para la salud, precisamente porque no se sabe cuáles son sus ingredientes y en qué cantidades.



Algunos de los riesgos asociados con el consumo de estos productos pueden incluir:



Contaminación: pueden contener impurezas, como metales pesados, pesticidas, hongos y bacterias, que son perjudiciales para la salud.



Interacciones peligrosas: los potencializadores sexuales de origen natural pueden interactuar con otros medicamentos que la persona esté tomando, aumentando el riesgo de efectos secundarios graves.



Efectos secundarios desconocidos: debido a que estos productos no están regulados ni sometidos a pruebas de seguridad, pueden causar efectos secundarios desconocidos y potencialmente graves.



Sobredosis: como la composición de estos productos es desconocida, puede ser fácil consumir una dosis demasiado alta.



Daño a largo plazo: el uso continuado de estos productos puede causar daño a largo plazo a la salud, como problemas hepáticos, renales, cardiovasculares y neurológicos.



La recomendación de los expertos es hablar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento o suplemento para la disfunción eréctil, pues la causa de esta afección no siempre es física, y en caso de que lo fuera, es mucho más seguro realizar el tratamiento establecido por el médico tratante.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias