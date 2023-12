Menstruación en niñas: ¿cómo pueden los papás entender este proceso?

Algunos teman suelen ser incómodos de tratar con los niños, especialmente aquellos que tienen que ver con la salud sexual, sin embargo, no hay cómo los padres para entregarles información fiable a los menores y que ellos, cuando vean que tienen dudas al respecto, sea usted la persona a la cual acudan.



La menstruación es un tema que tarde o temprano tendrá que tratar con sus hijos y esta conversación no surge a una edad en particular, sino que se dará en el momento adecuado y puede ir profundizando con el paso del tiempo.

De acuerdo con el portal 'Kids Health', si por ejemplo su hijo de cuatro años ve un tampón o una copa menstrual y le pregunta qué y para qué es, usted puede contestarle que es un elemento que las mujeres usan cada mes cuando les sale sangre por la vagina, que se llama menstruación y que el tampón les ayuda para no mancharse la ropa.



Que es una situación normal que se presenta no porque esté enferma, sino que es una función del cuerpo que les permite a las mujeres prepararse para tener bebés.



Si su hijo no pregunta sobre este tema, puede ser usted el que lo refiera en un momento natural, como cuando preguntan sobre los cambios en el cuerpo o de dónde vienen los bebés.



Si pregunta específicamente de la menstruación o ciclo menstrual, puede empezar por comentarle que es un momento en el cual el cuerpo de las niñas se prepara para tener bebés, se convierte en una mujer y el cuerpo cambia interna y externamente.



Puede mencionar que cada mes, las paredes del útero se preparan para la llegada de un bebé, pero que si no llega estas se desprenden lo que ocasiona un sangrado a través de la vagina. Lo adecuado es tratar este tema lo más sencillo posible.

Los niños también pueden preguntarle por la edad en la que les llega la menstruación, si una niña puede esperar un bebé una vez experimenta el primer ciclo menstrual, cuánto tiempo dura y con qué frecuencia se presenta, por lo cual, usted debe tener las respuestas más sencillas para no confundir al menor, pero que al tiempo resuelva sus dudas.



En el caso de las niñas, cuando les llega su primera menstruación, lo adecuado es compartir experiencias con ellas y mostrarle que es algo natural que les ocurre a las niñas, que puede tener una vida normal manteniendo unos buenos hábitos y los productos que puede utilizar.



En cuanto cuándo es prudente acudir al médico para algo relacionado con el ciclo menstrual, el portal en mención aconseja:

En la charla con una niña a la que le llega la menstruación hay que acompañarla y decirle que es algo natural. Foto: iStock

Cuando la niña ya cumplió 15 años uy no le ha llegado la menstruación. Cuando ya tuvo sus primeras menstruaciones, pero estas son muy dolorosas. Se presentan abundantes sangrados. Ya le llegó la menstruación pero no es regular, es decir, que pasan largos periodos en los cuales no hay sangrado. Se le desarrollaron los senos, pero no le ha llegado la menstruación.

Ante cualquier irregularidad en la salud de sus hijos o la suya, acuda al médico para que sea él quien le envíe el tratamiento adecuado.

