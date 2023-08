Luego de que las EPS Sura, Compensar y Sanitas solicitaran un espacio de diálogo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando sobre la grave situación financiera que vienen atravesando y que pone en riesgo la continuidad de su operación, ayer el Gobierno aceptó reunirse con los representantes de cada entidad.



Durante una rueda de prensa, hoy, el Gobierno aseguró que no es posible que las EPS dejen de operar en los próximos meses. El ministro de Salud manifestó: "Nadie puede decir que el dinero se acaba en septiembre, porque aquí están los recursos. Se pagan por anticipado y en doceavas partes. Cada mes anticipadamente se le paga a cada una de las EPS lo que le corresponde para que atienda a los colombianos".



Asimismo, dijo resaltó que no es posible hablar de insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).



"Hemos hecho un trabajo que recoge toda la información que suministrada por las mismas empresas (EPS), sacamos un promedio y esto se pasó por unos 250 filtros que garantizan la representatividad de las EPS con los mejores registros de información. Además, estos costos y gastos están certificados por el revisor fiscal de cada una de estas empresas", aseguró.



Y es que el Gobierno ha reiterado, en varias oportunidades, que el aumento de la UPC fue de 16,2% anual, muy por encima de la inflación que está en 11% y sigue bajando. Esto, luego de que las EPS argumentaran en su carta que el “el valor de la UPC es insuficiente para atender el plan en beneficios de salud. Para hacerlo, ha debido tener un ajuste adicional de 5,7%”.



"No hay evidencia para señalar qué los cálculos de la UPC realizados para 2023 resulten insuficientes 8 meses después. Los estados financieros de las EPS en el primer trimestre no muestran una situación crítica", aseguró el jefe de cartera.



En esta semana, Jaramillo reiteró varias veces que no existe algo como una crisis en el sector y que el Gobierno ha respondido por los pagos que le corresponden. “Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay”, enfatizó.

Existe un plan de contingencia por si quiebran las EPS

El ministro de Salud manifestó que todos los ciudadanos pueden estar tranquilos porque tienen garantizado el servicio y la atención en salud.



"Si una EPS quiebra en los próximos meses, nuestro deber es pensar en un plan de contingencia. Tenemos los recursos. Los tiene la Adres. Todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y les vamos a girar directamente desde la Adres", aseguró. Una idea anudada a lo que trazó el proyecto de reforma de la salud propuesto por el gobierno.



Asimismo, Jaramillo destacó que el Gobierno ha sido responsable en atender todas las necesidades de la población y enfatizó sobre que las EPS son intermediarias. "La salud nos la damos los Colombianos que pagamos impuestos", dijo.

'Hemos llegado a un acuerdo con las EPS'

El jefe de cartera también resaltó que el Gobierno ha llegado a varios acuerdos con los representantes de las EPS. El primer lugar será revisado, nuevamente, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). "Nos sirve para comenzar a proyectar lo que debe ser mañana el aumento para la UPC y haremos un análisis detallado como nos lo han solicitado".



Asimismo, manifestó que se reunirán con las EPS en los días que vienen, debido a que muchas EPS han quebrado en el transcurso de los años y han dejado a su paso "un reguero de deudas". "Por eso planteamos en la reforma que el asegurador financiero tiene que ser el Estado. Se quiebran las EPS y luego no responden", dijo Jaramillo.



Según Jaramillo, la población puede estar tranquila porque "las EPS no se van a acabar, se van a transformar", haciendo alusión a lo propuesto en la reforma, en donde su rol cambia para convertirse en Gestoras de Salud y Vida.

Los motivos de la crisis financiera, según las EPS

De acuerdo con las EPS, son tres factores los que esencialmente vienen afectando al sistema y directamente a la operación de cada una de las organizaciones. El primero es que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, lo que se recibe por cada usuario, sería insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud (PBS).



“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8 por ciento, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema”, señalan.



El segundo punto que resaltan Sura, Sanitas y Compensar es que, dicen, no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. “Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”, enfatizan.



Y finalmente aseguran que a hoy existen deudas que vienen, incluso, del Gobierno anterior, y que aumentan las problemáticas financieras. En ese sentido, resaltan montos adeudados por presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

