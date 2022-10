La mujer que llega a la menopausia entra en una etapa más de su vida, una verdad simple, cotidiana e irrefutable. Es una época que conlleva cambios importantes que, vistas las expectativas de vida de la mujer colombiana, puede llegar a ser casi tan larga como el ciclo de la edad reproductiva.



Las irregularidades menstruales, los cambios bruscos de ánimo, los bochornos, no poder conciliar el sueño adecuadamente o no querer tener relaciones sexuales son algunos de los síntomas que le hacen pensar a la mujer que su cuerpo está cambiando, que no es la misma de antes y que está llegando a la menopausia –temida por algunas– y desafortunadamente, aunque ya llevamos 21 años de este siglo XXI, aún para muchas mujeres tiene una connotación negativa y se convierte en una verdadera carga.



No solo constituye el paso de la etapa reproductiva a la no reproductiva (ya no se está en la capacidad de tener hijos), con todos los efectos en el organismo que conllevan la disminución de la producción de estrógenos y otros esteroides sexuales, sino que se suman otras situaciones que impactan la vida de la mujer, la salida de los hijos de la casa (síndrome del nido vacío), el retiro de la vida laboral (por pensión de ella y de su pareja), entre otros, por lo que representa una etapa real de ajustes en todo sentido.



En Colombia, la edad de la menopausia se encuentra entre los 49 y los 50 años, se considera temprana cuando se presenta entre los 40 y 45 años de edad y precoz antes de los 40 años, afectando al 5 por ciento y al 1 por ciento de las mujeres, respectivamente.



Es fundamental saber que existe un abanico de opciones terapéuticas que incluyen desde modificaciones en el estilo de vida, tales como implementación de rutinas de ejercicio, recomendaciones nutricionales, suspensión de algunos hábitos como el cigarrillo, el alcohol, el manejo del estrés, etc., y las farmacológicas como la terapia hormonal de la menopausia (THM).



El objetivo de la THM es mejorar la calidad de vida, al impactar la sintomatología relacionada con la menopausia. A nivel mundial se encuentran los estrógenos disponibles en varias presentaciones.



Los síntomas que presente la paciente, sus antecedentes familiares y personales, los hallazgos en los exámenes solicitados deben ser cuidadosamente evaluados para definir la necesidad de la terapia hormonal, señaló la experta.

Adicional, expertos recomiendan ciertos grupos de vitaminas que ayudarán al organismo a mantener equilibrio y vitalidad durante esta etapa de la vida.



Vitamina C



Las propiedades antioxidantes de la vitamina C la convierte en aliada a la hora de combatir síntomas asociados con la menopausia, ya que ayuda a frenar la acción de los radicales libres y el envejecimiento que desencadena a nivel celular.



Cobalamina (Vitamina B12)



Esta vitamina ayuda a evitar la acumulación de grasas y el aumento de peso, algo que experimentan muchas mujeres en esta etapa. Por otra parte, la cobalamina interviene en la formación de glóbulos rojos, resultando esencial para evitar que la anemia surja durante la menopausia.



Vitamina E



La vitamina E favorece el buen estado de la piel, del cabello y de las uñas, frenando el normal envejecimiento celular. Tomar alimentos que la contengan, como la soja, el aceite de oliva, los cereales y frutos secos, como las almendras, es una excelente medida para superar los síntomas de la menopausia.



Vitamina D



Los alimentos ricos en calcio, unidos a la presencia de vitamina D en el organismo, contribuyen a frenar este proceso. Por ello, la importancia de obtener esta vitamina en la menopausia con el fin de mantener los huesos fuertes.

