La melatonina es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal en el cerebro que regula el ciclo del sueño-vigilia.



Sin embargo, también está disponible en forma de suplemento y se utiliza como medicamento para tratar el insomnio y otros trastornos del sueño. Le contamos sus contraindicaciones.



(Siga leyendo: Así puede aumentar el nivel de Melatonina de forma natural para dormir mejor)

Aunque la melatonina es generalmente considerada segura para el uso a corto plazo, es importante tener en cuenta las contraindicaciones y precauciones asociadas con su uso.



Esta se utiliza principalmente como suplemento para mejorar la calidad del sueño y tratar el insomnio. Pero no es un tratamiento adecuado para todos y debe ser usado bajo la supervisión y recomendación de un médico.



La sustancia se puede encontrar en varias formas, como tabletas, cápsulas o gomitas, y se puede adquirir sin receta médica en muchos países.



Según Mayo Clinic, existen algunas contraindicaciones y precauciones importantes a tener en cuenta con respecto al uso de la melatonina.

Contraindicaciones y precaución

En primer lugar, las mujeres embarazadas o en período de lactancia deben evitar el uso de melatonina, ya que no se ha establecido su seguridad en estas situaciones.



Además, las personas que toman medicamentos anticoagulantes, inmunosupresores o para controlar la presión arterial deben consultar a su médico antes de usar melatonina, ya que puede interactuar con estos.

(En contexto: ¿Toma pastillas para dormir? estos son los riesgos que genera consumirlas)

Otra precaución importante es el uso de melatonina en niños. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. advierten que no hay suficiente evidencia para respaldar su uso en niños menores de tres años, y se debe tener precaución en niños mayores.



Es clave seguir las indicaciones y dosis recomendadas por el médico en caso de que se prescriba melatonina a niños para tratar trastornos del sueño.

Facebook Twitter Linkedin

La melatonina se utiliza principalmente como suplemento para mejorar la calidad del sueño y tratar el insomnio. Foto: iStock

Además, se debe tener precaución en personas que tienen alergias o sensibilidades a la melatonina o a cualquiera de sus componentes.



Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas como erupciones cutáneas, picazón o hinchazón después de usar melatonina, y se debe buscar atención médica ante la presencia de estos síntomas.

Efectos secundarios

En términos de efectos secundarios, la melatonina generalmente se considera segura cuando se usa adecuadamente y en las dosis recomendadas.

(Le puede interesar: Consecuencias no tan conocidas de dormir menos de 6 horas diarias)

No obstante, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como somnolencia diurna, mareos, dolores de cabeza o cambios en la presión arterial.



La melatonina no es un tratamiento para todos los casos de insomnio. Es necesario abordar las causas subyacentes del insomnio con un médico y seguir las recomendaciones y dosis específicas indicadas.



El uso a largo plazo de esta hormona debe ser supervisado por un profesional de la salud, ya que su seguridad no ha sido completamente establecida.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias