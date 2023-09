Con un equipo de dermatólogos que recorrieron Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Pereira, el tour Salva Tu Piel logró detectar 242 casos de riesgo de melanoma en el país.



La iniciativa de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus 32 Seccionales y Capítulos, junto con La Roche-Posay, laboratorio de productos dermatológicos, logró impactar a cerca de 5.000 personas, quienes recibieron un chequeo completo de lunares de forma gratuita, además de herramientas para prevenir este tipo de cáncer de piel que, en Colombia, le quita la vida a una de cada 100 personas, de acuerdo con cifras del 2020 de Globocan.



(Siga leyendo: Líneas negras en las uñas: ¿qué significan y cómo tratarlas?)

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más común en el mundo. Un cáncer al que se le debe prestar atención, pues se forma en las células que producen melanina, es decir, el pigmento que le da color a la piel, por lo que se puede confundir con lunares o manchas y pasar inadvertido.

Facebook Twitter Linkedin

La prevención del cáncer de piel se basa en reducir la exposición solar al mínimo imprescindible para activar la vitamina D. Foto: Getty Images

“En el mundo, cada año, alrededor de un millón y medio de personas son diagnosticadas con cáncer de piel; desafortunadamente fallecen 120.000 personas cada año a nivel global y en Colombia, 1.800. Estamos en una escala no muy grata, porque nos encontramos en el top 15 de países con mayor presencia de cáncer de piel en el mundo, por lo tanto, hay que ponerle atención”, aseguró el doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer.



Ante este panorama, generar mayores oportunidades de acceso a los servicios dermatológicos puede hacer la diferencia, ya que el promedio del tiempo de espera hasta la obtención del diagnóstico del melanoma es de 49 días y hasta que un paciente logra tener acceso al primer tratamiento pueden pasar 83 días, según la cuenta de Alto Costo con corte a 2021.



“Esta jornada es vital para Colombia, puesto que crea espacios de prevención y conciencia. Adicionalmente, da acceso a la dermatología a todos, así como educa sobre el cuidado de la piel, el autochequeo de lunares para evitar casos de riesgo, el rol de la radiación UV en el cáncer de piel y la importancia de usar fotoprotección diaria para prevenirlo”, añadió Lily Belmonte, dermatóloga aliada de La Roche-Posay.



(Le puede interesar: Melanoma: cuáles son las señales del cáncer de piel más agresivo)



En el tour por las seis ciudades, que se realizó del 27 de mayo al 17 de agosto, obtuvieron los siguientes resultados: en Bogotá se realizaron 3.104 chequeos, de los cuales se detectaron 68 casos de alto riesgo. En Medellín se ofrecieron 669 diagnósticos, con 48 casos de riesgo; y, respectivamente, en Bucaramanga, 283 y 24; en Barranquilla, 333 y 18; en Cali, 362 y 36, y en Pereira, 136 y 8.



“El año entrante llevaremos el tour a otras ciudades, especialmente a la provincia, para llevar mensajes de salud y de vida a toda la población”, anunció Cubides.



Las fechas y lugares se darán a conocer el próximo año en la página web de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

La estrategia ABCDE

Monitorear el aspecto de los lunares puede ayudarle a obtener un diagnóstico temprano, lo cual es muy valioso porque el 90 por ciento de los melanomas son curables si son detectados a tiempo, según el Sindicato francés de Dermatólogos-Venerólogos.



Para esto, los expertos recomiendan seguir la estrategia ABCDE, que implica analizar si hay asimetría, si los bordes son irregulares, si hay diferencias de colores como rojo, negro, marrón o azul; si el diámetro cambia o es más grande que el borrador de un lápiz y examinar la evolución por si llega a cambiar forma, elevación, pica o sangra. Un lunar sospechoso que cumpla con esas características debe ser motivo de consulta médica.

Factores de Riesgo

De acuerdo con los expertos, las personas de tez blanca, cabello rubio o rojizo, ojos verdes o azules y con pecas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel y deben extremar los cuidados. Dos factores a tener en cuenta son la exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV) del sol o las camas de bronceado que incrementa las probabilidades de padecer este tipo de cáncer.



Las personas que tienen una historia de quemaduras solares graves o una prolongada exposición al sol tienen una probabilidad mucho mayor.



La genética desempeña un papel importante en el riesgo de melanoma. Las personas con antecedentes familiares tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Mutaciones genéticas predisponen a esta forma de cáncer de piel.

Facebook Twitter Linkedin

Expertos recomiendan que revise su piel una vez al mes, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Foto: iStock

Así se puede cuidar del cáncer de piel

Expertos recomiendan que revise su piel una vez al mes, desde la cabeza hasta la planta de los pies, con la ayuda de un espejo, en busca de algo que se vea inusual o diferente.



A esto se le suma una constante protección solar, para eso debe aplicarse diariamente bloqueador solar, que tenga factor de protección solar (FPS) de mínimo 50 y que le proteja de los rayos UVB y UVA, sin importar si el día está nublado o si permanece en lugares cerrados.



(Le puede interesar: Cáncer de piel: siete lugares donde se puede desarrollar (que no son la piel)



No lo tome a la ligera, pues la falta de protección solar puede causar quemaduras solares, estrés oxidativo, daño al ADN, fotoenvejecimiento, alergias, manchas y en algunos casos cáncer de piel.



Implementar este hábito es urgente, ya que el 88 por ciento de las personas no usan frecuentemente protección solar durante la exposición al sol y más del 75 por ciento lo hacen solamente en vacaciones, según una encuesta aplicada en 17 países por La Roche-Posey.

Más noticias de Salud