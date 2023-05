Los melanomas aparecen en el órgano más grande que tiene el cuerpo humano: la piel. Por ello, ante signos notables e, incluso, para prevenir lo mejor es asistir a controles de forma regular e implementar una rutina saludable que evite complicaciones a futuro.



El melanoma se asocia con la aparición de tumores que se originan a partir de los melanocitos, células que producen el pigmento de la piel, y que aparecen como una lesión nueva sobre un lunar preexistente.



Por otro lado, entre los riesgos que aumentan la posibilidad de la aprición de un melanoma está la rediación ultravioleta, que puede ser emitida por el sol o por fuentes articiales como pueden ser las camas solares.



(Lea: ¿Le diagnosticaron cáncer? Estas son ocho recomendaciones de expertos)

Esta patología puede ser curable si se hace una detección temprana, sin embrago, en el caso contrario esta enfermedad tiene altas probabilidades de esparcirse a otras partes del cuerpo, pues dependiendo de la persona la velocidad del desarrollo varía y puede llegar a afectar mucosas y ojos, aunque no es lo más común.



La oncóloga Yanina Pflüger, jefa del servicio de Melanoma y Sarcoma del Instituto Alexander Fleming (IAF) señaló que: “En Latinoamérica, según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), el melanoma no está dentro de los 10 más frecuentes. Sin embargo se proyecta que el aumento en la incidencia de este tumor lo va a posicionar dentro de los cinco más frecuentes en las próximas décadas”.



(Más: ¿Quiénes no deben consumir edulcorantes como la estevia, según la OMS?)

Facebook Twitter Linkedin

El cáncer de piel suele ser representado con una cinta naranja. Foto: iStock

Por ende, la invitación de los expertos se dirige a prestar atención a las alertas que pueden colaborar en una detección temprana. Percibir una lesión asimétrica, con bordes y colores irregulares, de diámetro en aumento o mayor a seis milímetros son suficientes para acudir a un médico.

Para controlar el melanoma

Facebook Twitter Linkedin

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se suele presentar como manchas o lunares muy oscuros con formas irregulares, los cuales tienen un rápido crecimiento y pueden sangrar al rascarlos. Foto: iStock

Acudir al autoexámen es una forma de estar atentos. Este puede realizarse cada dos meses con ayuda de espejos o de alguna persona que revise las zonas de díficil acceso, para notar cambios o lesiones nuevas a lo largo de la piel.



El control periódico en consultorios, es otra forma de estar alertos, pues acudir a doctores especializados dará mayor certeza del dignóstico de lesiones malignas. Por ejemplo, visitar profesionales capaces de realizar dermatoscopia que disminuye al mínimo falsos positivos y evitar biopsias, junto con cirugías innecesarias.



Lo anterior, porque no es habitual la asistencia a controles preventivos, a pesar del alto riesgo que representa. Sobretodo cuando hay antecedentes personales o familiares.



(Más información: Obesidad mórbida: pacientes tienen casi 10 años menos de expectativa de vida)

Factores de riesgo y cómo prevenirlos

Exponerse al sol intermitentemente es el mayor de los peligros, en especial en etapas tempranas de la vida, según exponen los especialistas. Otros de los factores que implican riesgos son: el pelo rubio o pelirrojo, ojos verdes o azules, pecas, dificultad para broncearse, historia familiar de melanoma, presentar numerosos lunares y antecedente de lunares displásicos.



Por ello, los expertos insisten en la prevención primario a travpes de fotoprotección y fotoeducación:

- En los meses de sol intenso evitar la exposición solar entre las 10 y las de la tarde.

- Usar protector solar de amplio espectro durante todo el año, incluso en los días nublados.

- Usar sombrero de ala ancha y lentes con filtro UV.

- En espacios abiertos, elegir zonas arboladas, con sombra.