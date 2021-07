Medidas que piden reforzar para evitar contagio de nuevas variantes

El Ministerio de Salud recomienda reforzar las medidas de protección para evitar el contagio de nuevas variantes del coronavirus.



Estas medidas son: usar correctamente el tapabocas, mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos frecuentemente, evitar aglomeraciones y los espacios mal ventilados, cubrir la nariz y la boca al toser y al estornudar y vacunarse.



El Ministerio de Salud recuerda que las nuevas cepas pueden llegar a ser más contagiosas.

¿Cómo protegerte de las nuevas variantes del coronavirus? Aquí la respuesta⬇️ pic.twitter.com/1rldXlJi8S — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 12, 2021

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que esta semana iniciará un estudio de secuenciación genómica para rastrear la variante Delta.



El estudio se realizará en 200 muestras en la capital del país.



"No creemos que Bogotá esté libre de la variante delta del covid-19, porque en un mundo globalizado y porque en un país por cuyos aeropuertos internacionales entran y salen personas con toda libertad sería casi imposible que no hubiera llegado la variante delta. Ahora, no la hemos identificado por secuenciación genómica, por las pocas pruebas de secuenciación que tenemos como país. En cualquier caso, la semana entrante Bogotá empezará a hacer secuenciación genómica de 200 muestras por semana, tratando de hacer la indagación no solo de la variante delta, sino de otras variantes", dijo Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud, en entrevista con EL TIEMPO.



