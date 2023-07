Luego de que el Colegio Médico Colombiano (CMC) expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Médicos Integrales Comunitarios (MIC) –algunos de ellos colombianos titulados en Venezuela– tengan la posibilidad en el futuro de convalidar sus títulos y ejercer su profesión en Colombia, un mar de incertidumbre se apoderó del sector salud.



“Es una potencial amenaza que se cierne sobre la salud de los colombianos, y obedece a la preocupación de que en el Congreso de la República se vienen realizado varias mesas de trabajo orientadas a lograr que los denominados MIC, titulados en Venezuela, puedan convalidar sus títulos y ejercer en nuestro país”, expuso la corporación.



Se trata de personas que cursaron un programa de salud implementado por el Gobierno de Venezuela en el que se priorizaban conocimientos de promoción y prevención de las enfermedades, pero que no son equiparables a los programas tradicionales de medicina en ese país y tampoco lo serían en Colombia, como lo apuntan los gremios médicos de los dos países:



“El peligro al que nos referimos está relacionado con el hecho de que la formación académica (teórica, práctica y técnica) de los MIC es muy diferente y precaria, dado que sus currículos, lamentablemente, no se compadecen de las altas exigencias formativas y profesionales que requiere un profesional de la Medicina”, alertó el CMC en un comunicado.



La inquietud de la corporación se debe a que se han empezado a adelantar dos mesas de trabajo en el Congreso sobre este tema. El senador del Pacto Histórico Robert Daza fue quien lideró esta iniciativa para que los MIC puedan convalidar sus títulos y ejercer su profesión en Colombia.



En una entrevista con EL TIEMPO, el funcionario dejó claro que se trata de una gestión que empezó a realizar por cuenta propia, con la intención de ayudar a más de mil personas a continuar con un proceso de convalidación de títulos que estaba en curso desde 2014 y que no pudieron continuar por la fractura de la relación entre Colombia y Venezuela.



En aquel entonces, muchos de estos profesionales venezolanos solicitaron al Ministerio de Educación determinar si era posible convalidar el título que recibieron como MIC y ocho de ellos lo lograron.



Según Daza, lo que se busca con las mesas de trabajo es que “se escuche a estas personas y se revise con criterio técnico la malla curricular que cursaron, que se lleve a cabo un seguimiento a su ejercicio profesional y que se les evalúe con pruebas de competencias para que, a partir de allí, se determine qué tipo de certificación se les puede dar”.



A pesar de que es un asunto que apenas empieza, el Colegio Médico enfatizó en que es un proceso riesgoso porque los MIC fueron pensados en otro contexto –sanitario, social, político y económico–, muy diferente a la realidad colombiana. La misma Academia Nacional de Medicina Venezolana ha enviado comunicaciones al Ministerio de Educación Colombiano, en donde explica que el aprendizaje y las competencias de los MIC es muy diferente al de programas tradicionales de medicina en Venezuela.



A esta crítica se suma la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Asocofame), que ha manifestado su total desacuerdo con la posibilidad de convalidar los mencionados títulos, por las diferencias en los programas curriculares, su duración, integralidad y enfoque profesional.



Para la entidad, este tipo de títulos crean incertidumbre frente a la calidad y la pertinencia de un perfil que no cumple los estándares reconocidos por las organizaciones médicas y de educación médica nacionales e internacionales, por lo que han manifestado que harán un seguimiento a este proceso, participando en las discusiones, aportando argumentos técnicos y académicos para evitar que se convaliden los médicos integrales comunitarios.



Por su lado, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Edilma Suárez, aclaró, en representación de la entidad, que el Minsalud y el Mineducación han tenido una conversación al respecto junto con otras organizaciones del gremio y que el objetivo es entender la dinámica de muchas personas que se fueron a estudiar al país vecino y también de aquellos que ingresan a Colombia con este tipo de título.



A pesar de que al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta de la cartera de Educación, Suárez enfatizó en que en Colombia, “por garantía del derecho a la salud, se exige el cumplimiento de unos requisitos que estas personas no tienen”. Además, aclaró que el Gobierno no está trayendo médicos venezolanos ni cubanos y que se tiene la cantidad de médicos suficientes en el país, sumado a que la calidad se mantiene.



Por su parte, sobre las incertidumbres expresadas por el Colegio Médico, la presidenta de la Federación Médica Colombiana, Ana María Soleibe, que estuvo en el encuentro ministerial, aseguró que el documento emitido era irresponsable porque lo estarían “usando como una estrategia política para generar temor en el país. Pues los representantes de ambas entidades fueron responsables al decir que para cumplir los criterios de validación hay una ley y unas condiciones muy claras”.

