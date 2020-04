Movilizar a los médicos por las calles de una ciudad desolada

Cuando en el país empezaba a evidenciarse la discriminación hacia profesionales de la salud, a causa de su cercanía con la covid-19, una empresa colombiana de movilidad alternativa decidió poner de su parte.

“Entendimos que no solo deberíamos quedarnos quietos, sino que todo el mundo debería aprender rápidamente que así nos vamos a mover por lo menos en los próximos diez meses: esto no es un virus, sino un cambio de sociedad”, dice Felipe Chávez, uno de los fundadores de Wyls, la empresa que desde hace tres semanas presta su flota de carros para que médicos y enfermeros se movilicen gratuitamente a sus sitios de trabajo en Bogotá y Medellín.



Wyls decidió ofrecer un servicio especial a esta población por medio de su aplicación enlazada con Rappi –funcional solo en iPhone– para autorizar el uso automatizado de un vehículo con gasolina inicial a trabajadores del gremio de la salud hasta por tres días.



“Que te brinden el transporte, que te den elementos de protección, para nosotros los que prestamos servicios de salud, nos hace sentir que somos importantes; que te digan que eres un héroe, no, no nos interesa”, dice Julián Rojas, médico que trabaja en una clínica de Bogotá y ha usado Wyls durante la crisis.



María Fernanda Barreto, otra médica de Bogotá, encontró en la iniciativa una alternativa segura. “Lo que hice fue organizar con mis compañeros una ruta para irnos en el mismo carro. Los dejaba en sus hospitales antes de ir al mío, y cuando estaba saliendo también los dejaba en sus casas”, cuenta.



Los médicos solo deben dar su número de cédula para que la aplicación confirme en 23 segundos sus datos y su vinculación al Rues. Entonces, la app les indica la ubicación de un carro y la opción de desbloqueo. Aunque, según explica Chávez, confían especialmente en “la buena fe” de las personas que solicitan el servicio solidario.