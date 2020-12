Médicos piden cuarentena general en Norte de Santander con urgencia

En un comunicado a la opinión pública, enviado a las principales autoridades regionales y nacionales, los médicos, académicos, gremios y representantes de instituciones prestadoras de salud de Norte de Santander piden con urgencia que se declare nuevamente una cuarentena general ante el aumento de contagios de covid-19 en el departamento.

Los médicos advierten, de entrada, que las medidas gubernamentales tomadas el 11 de diciembre pasado, que insistieron en el aislamiento selectivo y el distanciamiento social, “son insuficientes y no responden a las necesidades apremiantes que vive el departamento”. Además, argumentan que ya fueron implementadas en ocasiones anteriores “y claramente no han sido acatadas por la ciudadanía y ha faltado autoridad para su cumplimiento”.



Y agregan: “Esta calamidad pública en nuestra ciudad se ha desbordado alcanzando límites inimaginables, superando la ya extendida capacidad hospitalaria y de camas de cuidado intensivo que apenas logran rescatar el 20 por ciento de quienes pueden acceder a ellas. Esto ha ocasionado que cada día nuestros enfermos estén falleciendo en sus casas por covid-19 o por la falta de atención de las enfermedades comunes, cuyo daño colateral también está cobrando un sin número de vidas humanas”.



Según datos al 13 de diciembre, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en este departamento está en 92,82 por ciento, con 201 pacientes con covid-19, 102 sospechosos y 46 internados en estos servicios por otras patologías. O en otras palabras, solo quedan 27 disponibles de las 376 camas en esta región.



A esta lista de factores los médicos añaden que “para los siguientes días no tendremos insumos hospitalarios, ni medicamentos, necesarios para atender los enfermos, los cuales ya escasean en nuestras instituciones al igual que en el mundo entero”.



Y exponen que las afecciones causadas por el covid-19 sobre los trabajadores de la salud también van en aumento “generando incapacidades temporales y permanentes y todos los días cobra vidas muy valiosas e imprescindibles en estos momentos”.



En ese sentido, afirman que es necesario recurrir al aislamiento social obligatorio (cuarentena) “como una medida necesaria, además del control al flujo migratorio en la frontera, el cual es generador de contagio y costos con cargo a los reducidos recursos hospitalarios de nuestra región. Todo esto nos permitirá frenar el desbordamiento que vivimos de la crisis sanitaria antes que alcance dimensiones catastróficas”.



Finalmente, piden que el Gobierno central evalúe las medidas implementadas por el puesto de mando unificado en Norte de Santander.



La carta está firmada, entre otros, por la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico de Norte de Santander, gremios médicos y representantes de clínicas y hospitales.



UNIDAD DE SALUD