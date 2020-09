A los médicos les preocupa la ‘nueva realidad’ y posibles nuevos picos

Escenas como las de los dos últimos días en varios sectores comerciales de Bogotá, en las que abundan las personas y escasean las medidas de protección personal –distancia social y uso correcto del tapabocas–, motivaron a que el gremio de los intensivistas y académicos de la medicina elevaron una voz de alerta.

La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci) planteó consideraciones y reflexiones sobre la llamada nueva realidad tras el fin de la cuarentena general el pasado lunes.



“A pesar de todo lo ganado en términos de capacidades de respuesta y lo que ha representado la pandemia en pérdidas de vidas humanas, Colombia enfrenta el gran debate sobre si la protección de la salud y la vida es compatible con la reactivación de la economía. Un dilema que surge bajo la premisa de que la pandemia no está bajo control, que los modelos matemáticos están plagados de sesgos y la información epidemiológica puede subestimar la realidad”, advierten de inicio.



Y señalan, puntualmente, que la interacción de personas contagiadas, sintomáticas, asintomáticas con vulnerables “en un escenario de falta de conciencia, individual y colectiva, plantea un alto riesgo de contagio”.



Los especialistas mencionan varias situaciones que les inquietan: que la circulación del virus y su dispersión en la comunidad persiste; que se desconoce cuántos de los casos nuevos incluyen pacientes como casos probables; el ‘efecto bumerán’ que ha incrementado el uso de UCI por parte de otras patologías descuidadas en la cuarentena; y el “desabastecimiento” del talento humano capacitado para esta atenciones; entre otras.



“La reactivación económica y una estrategia de aislamiento selectivo traen consigo un alto riesgo de nuevas oleadas o picos de covid-19 con alto número de contagios, afectación de una mayor población de alto riesgo, con un mayor número de desenlaces fatales”, indican.



Los intensivistas recomiendan llevar un monitoreo estricto, en tiempo real y público de la pandemia a parámetros como ritmo de contagio, mortalidad, ocupación de UCI y casos diarios en remisión. Pero también generar alerta roja hospitalaria si la ocupación de UCI llega a 70 %. Y, por otro lado, hacer pedagogía comunitaria puerta a puerta y búsqueda activa de casos y aislamiento.



La Amci ubica también como claves las acciones de protección del talento humano en salud y las garantías de su integridad física, emocional y bienestar laboral.



“Es posible lograr cierto grado de equilibrio y armonía entre una estrategia de reactivación social y económica con la capacidad de atender adecuadamente a los pacientes críticos, en la medida en que esta reactivación se haga de manera gradual y progresiva y las acciones de mitigación de riesgo sean implementadas de una manera rigurosa, responsable y bajo una supervisión estricta”, rematan.



Desde la academia

En el mismo sentido, Fernando Galván, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, señaló que si los comercios y empresarios no cumplen con las medidas establecidas ni respetan los turnos y horarios, las proyecciones calculan para octubre y noviembre más de 9.000 casos de hospitalización general y casi 3.000 de atención en UCI en Bogotá, “un escenario que excedería la capacidad instalada de la

ciudad”.



En cambio, en un escenario en el que las personas cumplan con las medidas de autocuidado según la nueva normalidad y los sectores económicos y empresariales asuman con rigor sus turnos y horarios, a finales de octubre podría haber cerca de 6.000 casos de hospitalización general y 1.700 que requieran atención en las UCI, anota Galván.



“La gente debe entender que el nuevo coronavirus no desapareció, sigue presente, solo que las condiciones sociales y económicas hacen que tenga que darse una reapertura de diferentes actividades, pero lo que se ve es que en algunas áreas no se estaría cumpliendo con todas las medidas”, señala Galván.



El académico afirma que el mensaje para los ciudadanos no debe limitarse al autocuidado. “Si se envía desde el individualismo puede ocasionar que por la imprudencia de algunos muchas personas terminen infectadas”, concluye.

