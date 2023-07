Según expertos, la medicina intuitiva surje cuando un profesional de la salud interpreta los síntomas que tiene un paciente.



Entre las ramas de este tipo de practicas está la heridalogía, que según José Gerardo Albán, médico cirujano de la Universidad de Caldas y máster en programación neurolingüística: "Es estar pensando continuamente en todas las heridas del pasado, pues se empiezan a afectar pensamientos, energías y a producir enfermedad".



Por esto, cuando un médico es capaz de traducir los malestares y hacer conciencia sobre los mismos, también puede de identificar lo que está afectando y en consecuencia se hacen nuevos diagnósticos, en los que no se habla directamente de la enfermedad, sino del paciente y de la herida que hay que sanar.



La felicidad pude influenciar en la salud del cuerpo. Foto: iStock

Sobre esta técnica, conocida como la medicina para la felicidad, Albán explicó: "Un día me encontré con una fuente científica de la universidad de Harvard, ellos ya venían estudiando la medicina de la mente y el cuerpo. En Estados Unidos no existe una facultad de medicina prestigiosa que no tenga su propio instituto de medicina mente cuerpo, donde analicen cómo la mente tiene la capacidad de controlar todo el cuerpo y cómo el cuerpo se comunica con la mente para generar un equilibrio”.



Esto, porque cuando una persona pierde el equilibrio aparece la enfermedad. Por otro lado, el doctor habla de otra ramificación de la medicina intuitiva que es la psiconeuroinmunoendocrinología (PINE) que tiene un postulado muy sencillo y es que: “Nada ocurre en mi cuerpo sin que la mente haya dado una instrucción”, por lo que agregó que: “Así como la mente nos enferma, la mente tiene la capacidad de curarnos”.