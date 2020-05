Medicamentos para la hipertensión no aumentan el riesgo de Covid-19

Los medicamentos para la presión arterial alta no aumentan el riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus o de desarrollar una enfermedad más grave, según un estudio que acaba de publicar New England Journal of Medicine.

De acuerdo con el análisis, realizado en 12,594 pacientes, después de que algunas organizaciones científicas advirtieran sobre un posible aumento del riesgo en en personas hipertensas y que tomaban medicamentos de contraer el coronavirus, confirmó que no existe ningún vínculo específico entre la infección y el uso de estos fármacos.



Con esto, los investigadores de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (EE.UU.) querían darle respuesta a la pregunta generada después que en inició de la infección por el nuevo coronavirus algunos pacientes hipertensos fueron incluidos entre los de mayor afectación por la pandemia.



Para el efecto analizaron la potencial relación entre adquirir la infección y tomar los cuatro tipos de medicamentos más utilizados en el manejo de la tensión arterial alta y llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos actúa en favor del virus en en términos de hacer más susceptibles de adquirirlo a quienes las consumían o de favorecer en ellos formas más graves de la enfermedad.



El Cardiologo Gabriel Robledo, director de Centro Cardiológico de Bogotá, asegura que este estudio ratifica la hipótesis de los especialistas de no encontrar relación negativa al analizar la evolución de los pacientes en momentos en que aumenta la pandemia.



“En otras palabras, al no haber un aumento significativo de casos de covid en las personas tratadas, considerábamos prudente recomendarles que no suspendieran la medicación, una indicación que debe continuarse, ahora con más tranquilidad”, agrega Robledo.



