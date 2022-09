Han pasado más de dos años desde que el coronavirus fue declarado como pandemia por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese momento, el líder advirtió de la gravedad de la expansión del virus, entre otras cosas, porque se tenía poca información sobre el mismo.

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada, al mismo tiempo”, aseguró Tedros.

Sin embargo, científicos de todos los países del mundo se unieron para conocer cómo se propaga y actúa el SARS-CoV-2 en los humanos y, así mismo, lograron determinar cómo tratar la infección. Gracias a esta acción se crearon las vacunas que han salvado millones de vidas y se dieron los lineamientos para atender a la población contagiada.

(Lea también: Covid-19: una app en el celular detecta contagios en la voz de las personas).

Justo frente a la atención clínica y los tratamientos han surgido algunos cambios con el paso del tiempo, pues ya hay evidencia científica que demuestra cuáles son los más y los menos efectivos en caso de contraer el covid-19.

Facebook Twitter Linkedin

La ivermectina y la fluvoxamina demostraron no ser eficaces para tratar el coronavirus. Foto: iStock

Por ejemplo, un artículo reciente de la revista ‘The New England Journal of Medicine’ destaca que el personal médico debería dejar de utilizar fármacos como la metformina oral, la ivermectina y la fluvoxamina. ¿Por qué? Porque considera que hay estudios suficientes para demostrar que no son efectivos para el coronavirus.

(De interés: Viruela del mono: algunos pacientes han manifestado discriminación).

“Los investigadores no encontraron reducciones en la hipoxemia, las visitas al departamento de emergencias, la hospitalización o la muerte asociadas con ninguno de los tres medicamentos”, se lee en la publicación.

El prestigioso medio explica que la metformina está relacionada con una reducción de la mortalidad solo cuando se recetó antes de llegar a la hospitalización, más no en pacientes clínicos. Mientras que la ivermectina y la fluvoxamina demostraron no ser eficaces para prevenir el avance de la infección grave.

“No hay motivos basados en la evidencia para seguir prescribiendo ivermectina y fluvoxamina cuando hay otros tratamientos eficaces disponibles para pacientes con Covid-19 no grave”, insiste el texto de ‘The New England Journal of Medicine’.

(Además: Alimentos ultraprocesados están relacionados con el cáncer, según estudios).

Al respecto, teniendo en cuenta los progresos en investigación, la OMS ha pedido que tanto la ivermectina como la fluvoxamina se utilicen únicamente en entornos de investigación, más no para tratar a paciente coronavirus ni aunque presenten una afección grave.

Otro de los tratamientos que la Organización pide no utilizar en enfermos por este virus es las terapias con plasma convaleciente, pues tampoco demostraron un impacto positivo en la disminución del riesgo de mortalidad, lesión pulmonar aguda o reacciones alérgicas.

La continuidad del uso de estos fármacos en casos de covid-19 lo único que hace, además de negarle al paciente un tratamiento oportuno, es abrir un escenario de posibles efectos secundarios que pongan en riesgo la vida de la persona.

(Siga leyendo: ¿Depresión o agotamiento laboral? Le contamos cómo identificar qué tiene).

Facebook Twitter Linkedin

Según las nuevas directrices de la OMS, se recomienda el uso de medicamentos como la dexametasona, el tocilizumab o sarilumab y el baricitinib solo en pacientes graves. Foto: iStock

“Prescribir tratamientos no eficaces no es una opción neutra ni inocua. Además de negar a los pacientes el tratamiento adecuado, dicha prescripción puede provocar efectos secundarios sin ningún beneficio terapéutico y escasez de medicamentos para los pacientes que los necesitan para otras afecciones”, advierte ‘The New England Journal of Medicine’.

Más noticias

¿Papa o arroz? Qué alimento engorda más y cuál es más recomendable



Comida saludable: estudio revela los alimentos que debería consumir al desayuno



Postres saludables: así puede reemplazar la harina de trigo y el azúcar



Tendencias EL TIEMPO