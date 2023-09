Durante la tarde de este viernes 15 de septiembre, un documento conocido por Blu Radio expuso nuevos cambios que tendrán los registros sanitarios de Invima para medicamentos en el país.



(Le recomendamos leer: Preocupante informe de la Andi: hay 27.904 trámites sin evacuar en el Invima).



Según información recolectada por ese medio, el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ya habría firmado la nueva regulación en la que se estipula que los registros emitidos por la entidad sanitaria ya no tendrán una vigencia de 5 años, sino que será indefinida.

Dicho parámetro estaría acordado dentro del articulo quinto del documento firmado por Jaramillo, en el que se da a conocer que "la vigencia de los registros sanitarios de medicamentos será indefinida".

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

No obstante, la entidad sanitaria podrá retirar o cancelar los registros expedidos en caso de que se encuentre que los medicamentos no cumplen con las normas de salubridad impuestas por el Invima.



"El otorgamiento de la vigencia indefinida no impide que el Invima o la autoridad correspondiente, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, adopte las medidas necesarias al encontrar un incumplimiento de las normas técnicas que regulan la materia o identificar que existe un riesgo sanitario asociado a la farmacovigilancia durante el uso del medicamento", se lee en el decreto.



(Le podría interesar: Reforma de salud: Minsalud convoca a sectores del gremio para entablar diálogo).



Esta regulación entrará en vigencia para los nuevos medicamentos que reciban el registro y para todos aquellos que ya cuenten con la certificación de la entidad.



"Para aquellos medicamentos que a la fecha de expedición de este decreto ya cuenten con registro vigente, su duración pasará a ser indefinida, siempre y cuando mantengan las condiciones previamente aprobadas en el registro vigente", puntualiza el decreto.



​Dentro de los puntos que se señalan en el documento firmado por Jaramillo también se contempla una medida para evitar la escasez de medicamentos en el país.



Mediante esta iniciativa, el Invima señala que los titulares de los registros sanitarios de medicamentos deben informar a la entidad sobre las situaciones o incidentes que impidan la comercialización del producto.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...