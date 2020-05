El ascenso y la caída de la cloroquina para tratar covid-19

A comienzos de abril, varios países del mundo, incluido Colombia, autorizaron el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, dos medicamentos de vieja data, como opción terapéutica para ciertos pacientes de covid-19, ante la falta de medicamentos o vacunas específicas.

Sin embargo, ahora, con la misma rapidez con que en su momento se ubicó esta fórmula como una alternativa, está dejando de ser considerada por las autoridades sanitarias en razón a la evidencia reciente que mostró potenciales riesgos.



Para empezar hay que recordar que la cloroquina y la hidroxicloroquina son fármacos antimaláricos, antiinflamatorios e inhibitorios de algunas acciones de los virus dentro de las células que le han dado utilidad, además de antiparasitaria, en enfermedades de tipo autoinmune.



En la coyuntura actual un estudio llegó a documentar actividad in vitro contra el SARS-CoV-2 y por eso en su momento el Ministerio de Salud de Colombia, basado en un consenso de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), autorizó su uso en combinación en pacientes con neumonías moderadas y severas ante la falta de opciones terapéuticas.



En su momento se anotó que “la evidencia científica a favor de estos dos fármacos era débil” y por eso el aval del Ministerio estaba orientado a los profesionales de la salud que consideraran esta opción según las características de cada paciente y en consensos clínicos en las entidades donde se utilizaba.



De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los incluyó en el programa multicéntrico de estudios clínicos, conjuntamente con otros medicamentos, con el objetivo de buscar soluciones rápidas a las formas graves de la enfermedad.



A eso se sumaron intereses políticos que, alejados de toda evidencia, comenzaron a promocionar estos medicamentos como la alternativa más sólida contra la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.



Poco a poco, con la aparición además de otras opciones terapéuticas -también bajo investigación-, la cloroquina y la hidroxicloroquina perdieron espacio al empezar a mostrar efectos adversos, entre los que se incluyen alteraciones del ritmo cardiaco.

La estocada final llegó en los últimos días. Primero con un amplio estudio observacional que sugirió que el tratamiento con estos dos fármacos no ofrece ningún beneficio a los pacientes con covid-19. Y por el contrario, suministrarlos solos o en combinación con un tipo de antibióticos se relacionó con un aumento de las tasas de mortalidad y un incremento de las arritmias cardíacas entre los hospitalizados.



En el estudio, publicado en la revista The Lancet, se analizaron datos de casi 15.000 pacientes con covid-19 en más de 600 hospitales que recibieron cloroquina o su análogo, la hidroxicloroquina (ingeridos con o sin los antibióticos azitromicina o claritromicina), y datos de 81.000 pacientes control.



A la luz de los resultados, los investigadores sugieren que estos regímenes de tratamiento no deben utilizarse para tratar la covid-19 fuera de los ensayos clínicos en marcha. “Se debe esperar a que los resultados de los ensayos aleatorios estén disponibles para confirmar la seguridad y eficacia de estos medicamentos para los pacientes con covid-19”, dijeron los investigadores.



Un comunicado en The Lancet advirtió que, en cualquier caso, la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen un buen perfil de seguridad como tratamientos para las condiciones específicas ya constatadas -como lupus- y los resultados ahora publicados no implican que los pacientes deban dejar de tomar estos medicamentos si se recetan para condiciones aprobadas.



Y si bien se ha demostrado que tienen efectos antivirales en las pruebas de laboratorio y, por lo tanto, son de interés como posibles tratamientos para covid-19, son necesarios más ensayos, argumentan los investigadores.

Retiran aval

Con la nueva evidencia disponible, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció ayer, lunes, la suspensión “temporal” de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países, como medida de precaución.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que esta decisión se debe concretamente a la publicación del citado estudio en The Lancet que consideró ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados como la hidroxicloroquina para luchar contra la covid-19.



“Tras leer la publicación, decidimos a la luz de estas dudas ser cautos y suspender temporalmente la afiliación a este medicamento”, explicó la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan Chief Scientist.



Tras la pausa en los ensayos, la OMS dijo que continuará recopilando datos para confirmar los publicados por The Lancet y revisará la decisión en futuras reuniones junto a responsables médicos de los países que llevan a cabo los ensayos patrocinados por la organización, bajo el programa Solidarity Trial.



Siguiendo esa línea y además las recomendaciones del Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por Sars-CoV-2 liderado por la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) y en conjunto con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), el lunes en la noche el Ministerio de Salud de Colombia sugirió no utilizar hidroxicloroquina, cloroquina o azitromicina como manejo de la infección por SARS-CoV-2.



El Ministerio indicó que esta decisión representa que estos medicamentos solo podrán usarse para los efectos señalados en sus registros sanitarios y no podrán ser formulados por profesionales de la salud vía MIPRES (aplicativo en el que se receta lo no incluido en el Plan de Beneficios).



En el caso colombiano, el Ministerio de Salud también informó el retiro de la recomendación de usar el antiviral Lopinarvir/Ritonavir, tras la evidencia recientemente publicada sobre el uso de estos medicamentos para tratar covid-19.

Entre estas se encuentra un estudio multinacional donde se revisaron los registros clínicos de 671 hospitales alrededor del mundo, el cual fue publicado el pasado 22 de mayo en la revista The Lancet.



Este estudio analizó a 96.031 personas con covid-19. Los pacientes fueron clasificados en cuatro grupos según el tratamiento que habían recibido -entre los que se encontraba azitromicina (sola), hidroxicloroquina (sola) combinación de azitromicina e hidroxicloroquina o ninguno de estos-. Los resultados mostraron que el uso de cualquiera de estos medicamentos estaba asociado a una mayor mortalidad durante la estancia en el hospital en comparación de no haber recibido ninguno de estos.



En este sentido, los resultados sugieren que no hay un beneficio del uso de estos medicamentos, por el contrario, su uso se asoció a un mayor riesgo de morir.



*Con agencias

