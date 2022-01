La farmacéutica española PharmaMar ha asegurado este martes que los ensayos realizados hasta ahora con plitidepsina, 'in vitro' y en pacientes, están obteniendo buenos resultados frente a la covid-19 en todas sus variantes.



La farmacéutica ha publicado los resultados finales de un estudio sobre la actividad 'in vitro' de plitidepsina, un fármaco antitumoral, frente a las principales variantes del SARS-CoV-2, incluida la más reciente, la ómicron.



Según el estudio, dirigido por el catedrático de Microbiología de la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, Adolfo García-Sastre, y publicado en la revista Life Science Alliance, plitidepsina ha demostrado tener "una potente actividad antiviral en todas las variantes a concentraciones bajísimas con un índice terapéutico 'in vitro' positivo".



Los estudios de laboratorio 'in vitro' también han demostrado que el fármaco se distribuye preferentemente hacia el tejido pulmonar, uno de los órganos más afectados en los pacientes con covid-19, precisa la nota de la farmacéutica.



Según PharmaMar, sus estudios han constatado una disminución del 99 por ciento de la carga viral en el pulmón de los animales tratados con plitidepsina.



Además, el mismo artículo informa de la revisión de los datos de un ensayo clínico (APLICOV-PC) en fase I-II realizado con pacientes que requieren ingreso hospitalario y cuyos resultados han demostrado la seguridad del fármaco y su eficacia clínica.



Para este estudio se reclutaron 45 pacientes, de los que el 86,7% tenían enfermedad moderada o severa; 41 pacientes (el 91%) tenían neumonía, 32 de ellos (un 71% de la muestra global) con neumonía bilateral.



"Destacan los datos observados en 23 pacientes con enfermedad moderada, de los cuales el 74% recibieron el alta hospitalaria en la primera semana de tratamiento", destaca la compañía.



Para PharmaMar, estos resultados justifican la puesta en marcha de un ensayo clínico de fase III, para el que ya se están reclutando pacientes en 17 hospitales de España y en otros 9 países, principalmente en Europa y América.



"Cabe resaltar que los datos clínicos se corresponden con los preclínicos, sugiriendo un beneficio en la administración de plitidepsina a pacientes con covid-19, y de que, en modelos preclínicos, plitidepsina tiene actividad antiviral potente no solo para SARS-CoV-2 y sus variantes, incluidas delta y ómicron, sino también contra otros coronavirus", ha concluido García-Sastre.

