La nueva aberración de McDonald's Colombia tiene tanta energía y azúcar, que, si se lo come un niño de 6 años, ya cubriría el 38% de su requerimiento diario de energía.



Si se lo come uno de 10 años, cubriría el 28%.



Y si se lo come un adulto colombiano promedio, estimo un 33%.