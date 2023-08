Esta semana el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que desde su cartera se expedirá un decreto que permitirá reabrir mataderos municipales. Esta era una promesa de campaña que había hecho el presidente Gustavo Petro y que, en su momento, fue cuestionada por algunos salubristas del sector.



El decreto que permitirá de nuevo el funcionamiento de los centros para el sacrificio de ganado y comercialización de cárnicos, conocidos como mataderos municipales, sería expedido en los próximos días por el Ministerio de Salud y Protección Social.



El jefe de cartera manifestó que el objetivo de reabrir los mataderos municipales es reducir los costos de traslado del ganado, mitigar el flagelo del abigeato y evitar el sacrificio de animales en potreros que no tienen ningún control.



En este sentido, los campesinos podrán volver a comercializar sus productos con el objetivo de acabar con los monopolios de los frigoríficos que han elevado el precio interno de la carne.



No obstante, la medida suscita una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de estos lugares. El exdirector del Invima, Javier Guzmán, explicó en su momento que el cierre de mataderos municipales tenía como origen el incumplimiento del Decreto 1500, que especifica exigencias como un volumen de sacrificio mínimo y una capacidad de talento humano, condiciones de infraestructura y gestión de calidad.



De acuerdo con el infectólogo Carlos Agudelo, no solo la manipulación inadecuada de la carne conduce a una contaminación con bacterias, hongos y virus, sino todas las fallas que pueda haber en una cadena de procesamiento.

Foto: Archivo particular

"Al contaminarse puede ocurrir que usted coma una carne con bacterias que, eventualmente, le pueda producir infecciones gastrointestinales —en teoría, podría solucionarse con la cocción—, pero el otro problema es que muchas veces ese sobrecrecimiento de las bacterias produce unas toxinas que llevan a la intoxicación alimentaria”, explicó Agudelo.



Según el experto, estas toxinas no siempre son eliminadas por la cocción, y los cuadros que producen pueden llegar a ser severos, presentando síntomas como vómito, mareo, fiebre, diarrea y malestar general, entre otros.



Por esto, dice que lo ideal es que se garanticen las buenas prácticas de manipulación para poder evitar que ese tipo de contaminaciones ocurra: "Muchos brotes se han provocado, precisamente, a raíz de carne mal manipulada en mataderos que no cumplen los estándares", manifestó.



Sobre este tema también ha sido enfática la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que en varias ocasiones ha subrayado que el problema de los mataderos radica en el riesgo de afecciones como las infecciones parasitarias, los problemas de zoonosis y algunas septicemias (bacterias en la sangre).



No obstante, la entidad resalta que la calidad de la carne comienza con la cría de animales y pasa por los mataderos, la fabricación y el transporte hasta llegar a la mesa del consumidor. Es una cadena.



Sin embargo, a pesar de que es un tema en el que rondan varios interrogantes, algunos expertos aseguran que esta figura de los mataderos municipales no tendría por qué ser problemática si se cumplen las leyes y los protocolos desde la misma muerte del animal hasta el almacenamiento y transporte del producto.



Siguiendo esta idea, el ministro de Salud advirtió que estos centros de sacrificio deberán cumplir con las condiciones de buena atención y salubridad, que serán exigidos en la resolución. "Junto con el Invima vigilaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública", aclaró Jaramillo.