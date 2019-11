Masturbación, un recurso femenino de primera mano / Sexo con Esther

Por liberadas que parezcamos, hay temas de nuestra sexualidad que preferimos callar, algunas veces por considerarse es un fuero de la intimidad y otras, reconozcámoslo, porque nos incomoda.



Entre ellos, la masturbación se ubica en el podio, tanto que es muy difícil reconocer que la practicamos y peor, que de ella no sabemos más de lo que encontramos en las redes o nos topamos por accidente.

Y esto, les digo, es lamentable porque nos priva, sin razón, de información valiosa que puede actuar a favor de la autonomía que sobre el placer tanto reclamamos. En otras palabras, si dejáramos la mojigatería que pone el autoplacer en el talego de los tabúes, estamos perdidas.



Así que a quitarnos las vendas y, sin sonrojarnos, empecemos a poner esta herramienta natural de goce en el lugar que corresponde y a echar mano de ella cuando a bien tengamos.



Y no estamos solas, porque las estadísticas no reflejan esa imagen de inocencia que ponemos cuando el tema nos asalta en público. De hecho, 92 de cada 100 mujeres acuden (o han acudido) a ella y me atrevo a decir que las otras mienten. Espero que, ustedes que me leen, no estén entre estas últimas.



Y no es que esté trayendo este asunto porque se puso de moda en los tiempos que corren, nada de eso. Basta ver que desde el año 4 a. de C. se registran imágenes que dan cuanta de las pajillas femeninas. Para la muestra está la mujer de Hagar Qim, encontrada en la isla de Malta. Una mirada curiosa a ella no caería mal.



Tampoco es una práctica excepcional a la que se acude de vez a cuando, sino que es una actividad más de nuestra cotidianidad y para probarlo están los estudios que aseguran que el 60 por ciento de nosotras nos consentimos, cuando menos, una vez a la semana y no pocas todos los días.



Ah, y para envidia de algunas, hay quienes son capaces de lograrse sus orgasmos con solo movilizar pensamientos con fantasías gratas, algo que en buen romance podrían llamarse masturbaciones mentales, de las culaes hay registros, incluso con imágenes del cerebro.



Por si fuera poco, estos tocamientos favorecen la analgesia cuando los dolores perimenstruales atacan, mejoran la calidad del sueño, merman el estrés y hasta sirven de desahogo en casos de aburrimiento.

En fin, esto bien usado puede llegar a ser un recurso de primera necesidad para las mujeres de hoy, al punto de que casi la mitad de ellas consideran que disfrutan más de una buena masturbación que de la misma penetración.



Ah, y como nadie ha demostrado que hacerlo haga daño, pues manos a la obra. El resto es paja.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO