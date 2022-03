Si la sexualidad humana fuera tratada desde la infancia a través de procesos pedagógicos en contextos sanos y propositivos, la invitación que hace la Secretaría de la Juventud de Medellín a masturbarse no hubiera levantado tanta polvareda y destapado la mojigatería que se niega a aceptar que estos temas hay que abordarlos con naturalidad.



Es que decir en público que las prácticas solitarias son benéficas para la salud física y mental debería ser tomado como la verdad que es y en cambio de provocar rechazo debería promover discusiones sensatas, además de utilizarse como herramienta para ilustrar a diestra y siniestra.



En otras palabras, en comunidades sin tantas bobadas disfrazadas de “bien portarse”, esto sería una valiosa oportunidad para sacar en estampida los mitos que sobre el departamento inferior del cuerpo terminan por incubar comportamientos, no pocas veces, peligrosos.



Por otro lado, estos temas deben despojarse de los tintes políticos y partidistas que pretendan, dado el interés que generan, sacarles provecho diferente al que en sí mismo contiene.



Esto no es un juego y menos, un factor para retar opiniones. Si los gobernantes quieren aportar en este sentido, deben preocuparse por consolidar políticas integrales de salud sexual y reproductiva para toda la población con componentes de ilustración que por sus desenlaces logren que no se requieran invitaciones como las que hacen en la capital paisa.

Si los gobernantes quieren aportar en este sentido, deben preocuparse por consolidar políticas integrales de salud sexual y reproductiva para toda la población

Mejor dicho, que la Secretaría de la Juventud de Medellín invite a masturbarse y que la gente se haga cruces por esto, son muestras similares de ignorancia sexual, por lo que lo mandado es dejar las cosas quietas hasta que existan sustratos sociales y culturales que permitan darle a la sexualidad el trato que exige: una función natural como la que es.



En síntesis, masturbarse no es pecado, pero tampoco es algo que requiera exposición pública. Es lo que es y punto, lo que no impide decir que, por supuesto, disminuye el estrés porque eleva hormonas amigables; mejora la calidad del sueño, atenúa dolores, favorece la risa y, en consecuencia, la buena integración con la gente; además, es placentera.



Ahora, como es una actividad íntima y mayoritariamente solitaria, por lo general aflora en la vida de la gente sin necesidad de un manual de instrucciones, lo que hace presumir que no se necesitan invitaciones para acceder a una actividad que desde siempre está al alcance de la mano y menos, que desde las oficinas públicas se diga la obviedad de que merma el aburrimiento y la agresividad.



En síntesis, hay que dejar que la masturbación fluya sola y que entre en función cuando se necesite. Lo demás es pura paja.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

