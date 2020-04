Masturbación en cuarentena / Sexo con Esther

La masturbación y el sexo virtual, para quienes viven solos, son –por recomendación de los expertos– las mejores opciones para poner en actividad el departamento inferior, en estos tiempos de cuarentena.



Y aunque parece una obviedad, lo cierto es que estas herramientas forman parte de los protocolos emitidos por algunos gobiernos, para ayudarle a la gente a pasar el encierro, sin dejar de lado su sexualidad.

Es el caso del Gobierno argentino, que además de darle valor a la autoestimulación, con buen criterio, no ahorró recomendaciones de higiene, durante la práctica, tanto que enfatizó que es más importante que nunca el lavado de manos, además de la desinfección rigurosa de teclados, teléfonos, juguetes sexuales o cualquier otro objeto que haya sido usado para tal fin.



Lo curioso es que muchas personas confundidas llegan a creer que un buen orgasmo puede favorecer la infección por el coronavirus, en razón a la falsa creencia de que debilita y resta energías, que el cuerpo puede utilizar para defenderse.



También son frecuentes las quejas de quienes han percibido una disminución en las ganas, por cuenta de la angustia que produce esta amenaza inédita global. Y, en este sentido, los que saben se adelantaron a responder que nada mejor para elevar las defensas y disminuir la ansiedad que sacarle provecho al erotismo, como debe ser. De hecho, recalcan que la elevación de las endorfinas, la movilización de otras hormonas y los efectos cardiovasculares favorables que dejan los orgasmos genuinos son un estímulo para la inmunidad del cuerpo, a la par que mejoran el sueño, relajan los músculos y logran que llegue más sangre al cerebro, lo que se traduce en una merma de angustia y preocupación.



Por supuesto, también inquieta la frecuencia con la que la gente puede dedicarse a estas funciones, frente a lo cual los mismos expertos manifiestan que no hay límites, porque se trata de algo personal, medido en términos individuales de gusto y bienestar. En otras palabras, las veces que alguien quiera darse gusto consigo mismo dependen de cómo se siente y no de referencias externas. Total es una cuestión absolutamente privada.

En síntesis, optar por la masturbación para compensar la soledad de la cuarentena es una muy buena opción, incluso para explorar y probar sentires desconocidos.



Así que, literalmente, manos a la obra. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO