Hace algo más de una semana se celebró el Día Mundial de la Masturbación, y si bien esto puede ser trivial, lo cierto es que es una oportunidad para hablar de una investigación que realizó Gleeden, una aplicación de citas discretas, según la cual el 71% de los argentinos realiza esta práctica varias meses al mes.



Según el estudio, los principales motivadores son: satisfacción Sexual (47%), reducción de estrés (33%), ganas de sentirse bien (12%) y búsqueda de puntos de placer (8%).



(Lea también: El catre como gimnasio)

La encuesta fue realizada entre 8.946 usuarios de la aplicación y los resultados revelaron que el 69% de los encuestados prefiere la masturbación en soledad, mientras el 31% con su compañero. Y en cuanto a los lugares preferidos el resultado señala que la cama el 47%, el sillón el 37% y la ducha,16%.



En cuanto a la frecuencia, los entrevistados respondieron que varias veces a la semana, el 27% a diario, mientras que el porcentaje restante no tiene una frecuencia definida. El informe también revela que solo el 26% aprovechan los juguetes sexuales, mientras que el 74% restante no.



La investigación también señala el 82% cree que la masturbación ayuda a conocer mejor a la pareja y a disfrutar más del sexo y para el 59%, es algo natural. Un 24% piensa que cada vez el tema es menos tabú, porque ya se conversa en la intimidad



(Le podría interesar: Mordiscos y pellizcos en el catre)

Facebook Twitter Linkedin

La masturbación es una práctica común que produce placer sexual. Foto: iStock

Desafortunadamente en nuestro medio colombiano, la educación sexual omite casi por completo el placer sexual femenino, sin embargo en esta plataforma que también opera en Colombia, para el 70% de las mujeres, “masturbarse es una práctica cada vez más común y rutinaria”.



Para el 85% de las colombianas, el mejor horario para poner en funcionamiento la planta baja es antes de ir a dormir, porque sienten alegría, euforia y bienestar, seguidos de un sueño placentero.



(También: Sexo, mejor espontáneo)



Y esto no significa que la pareja no funcione en su planta baja. “Es una forma de aumentar las ganas de una buena encamada, porque la persona ha estabilizado su actividad y no es cierto que se pierdan los deseos, porque al contrario, la masturbación aumenta la sexualidad”; concluye la sexóloga española, Mariona Gabarra.



Por eso es mejor unirse con beneplácito a esta celebración, que no solo permite explorar el cuerpo y la sexualidad y no representa una infidelidad, sino una forma de lograr la mejor antesala para funcionar como debe ser en el catre.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO