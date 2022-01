La masturbación, con todos sus beneficios, se abre paso como parte importante de las rutinas de cuidado personal, dado que sus efectos no solo impactan a nivel emocional, sino que cada vez es mayor la evidencia sobre la ayuda que proporciona en algunas funciones orgánicas.



Desde siempre se ha conocido su papel antiestrés derivado de la liberación de hormonas y sustancias amigables que, dicho sea de paso, también se juntan para calmar dolores que incluso pueden llegar a ser de gran intensidad.



De ellas, valga decir, las endorfinas –familiares de la morfina fabricadas por el organismo– elevan su presencia durante los orgasmos y desatan sus buenos oficios en forma de analgésicos naturales que alivian cualquier molestia que pueda rondar durante la actividad.



De hecho, un estudio clínico del año pasado, realizado por la marca de placer Womanizer, encontró que 9 de cada 10 mujeres de una muestra analizada recomendarían la masturbación para combatir la feamente llamada ‘dismenorrea’, que no es otra cosa que el dolor que aparece con la menstruación.



Cuando se les pidió que compararan los efectos de las pastillas y calmantes con los de la masturbación para aliviar los cólicos menstruales, el 43 por ciento eligió la medicación y el 42 por ciento, la masturbación, tanto que las segundas terminaban por abandonar de tajo cualquier medida terapéutica diferente de la autoestimulación.



Pero hay más, porque siete de cada 19 de las encuestadas reconocieron que masturbarse les disminuía la intensidad del dolor en esta etapa, y el 30 por ciento aseguró que lo reducía a niveles prácticamente tolerables, al punto de que acudían a este recurso de manera regular con este fin.



Lo cierto es que estas acciones están soportadas desde el campo científico a través de análisis que han demostrado la inhibición de los estímulos dolorosos por el efecto directo de las sustancias descritas.



El sustento científico también indica que el dolor puede disminuir por la acción secundaria de la disminución del estrés, la mejora del sueño y de los efectos antiinflamatorios. Además de que hay una evidente mejora en la circulación y en la lubricación, que ayuda a que en el departamento inferior haya orgasmos genuinos.



Así que una buena masturbación con fines terapéuticos no se debe restringir. Además, no tiene efectos adversos como los medicamentos y siempre está, literalmente, al alcance de la mano. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO