Los masajes permiten que una persona libere la tensión que se acumula en ciertas partes del cuerpo y se relaje. En general es una experiencia placentera, y de ahí su relación con lo erótico.



El roce con la piel, los aceites utilizados y la ambientación son elementos que atraen la atención al momento y conectan a la mente con el cuerpo y con el momento. Es por eso que los masajes eróticos en pareja son muy recomendados para encender la llama.



Ya sea como un juego previo o como un experimento, esta práctica puede ser muy estimulante.

Kenneth Ray, un connotado sexólogo, dice que el masaje es un arte cuando se expresa con sensibilidad, cuidado y respeto y cuando la manera de tocar a la pareja está libre de demandas y pretensiones. Lo que convierte esta experiencia en una oportunidad para conocer más los gustos y deseos de la otra persona.



Lo que señala el sexólogo y escritor, Ezequiel López es que un masaje para quitar el estrés puede ser una forma diferente de iniciar un encuentro erótico.



"Es una buena idea, y hasta una excelente excusa para un roce que va in crescendo. Luego pueden pasar más cosas o no, por supuesto que nunca es obligatorio, pero lo importante es sentirse cerca de una u otra manera", explica en una publicación en su cuenta de Instagram.

Los secretos para hacer un buen masaje erótico

La receptividad de ambos a la hora de hacer un masaje es fundamental para tener una experiencia sensual, divertida y sensorial. Foto: iStock

Hay una gran diferencia entre los masajes relajantes que ofrecen los spas o centros de bienestar especializados con los eróticos.



A pesar de que el masaje para parejas es un servicio común, en este caso hacemos referencia a un masaje íntimo, que sucede en un espacio determinado para que la pareja se conozca y viva un momento de conexión particular. Además quien lo realiza no es necesariamente un experto.



Algunas recomendaciones frecuentes a la hora de hacer un masaje erótico son:



- Explorar otras partes del cuerpo que normalmente no se consideran erógenas, como las piernas, los brazos, incluso los pies.



- No repetir movimientos de forma aburrida y no hablar tanto.



- Cree la atmósfera para que sea toda una experiencia sensorial



- Use aceites esenciales para masajes. El olor y la sensación cálida pueden ser muy estimulantes.



Los beneficios de los masajes eróticos

"Ha sido comprobado que los masajes estimulan el organismo para que segregue las “hormonas del bienestar”: dopamina, oxitocina, y serotonina, que te proporcionan deseos de afecto e intimidad con tu pareja", explica Glitzi, un servicio spa y belleza en México en uno de sus blogs.



Añaden que este tipo de encuentros fortalecen la intimidad y hasta el afecto porque crea una complicidad y cercanía que no siempre se da en otro tipo de encuentros eróticos. Así se incrementa el deseo y también mejora la comunicación.



"Casi todos los problemas de excitación son psicológicos, no físicos", afirma Andrew Perzigian experto en acupuntura al portal de salud Healthline. Es así como un masaje en puntos clave puede reconectar a aquellas personas que atrapadas en la rutina tienen dificultades para disfrutar del sexo.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS