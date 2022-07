Recientemente, el grupo de investigación Ceinfes del Centro de investigación, innovación y desarrollo tecnológico orientado a la investigación académica – Ceinfes, aplicó el Cuestionario de Salud General (GHQ-12) a más de 1.350 jóvenes en el país entre los 12 y 17 años durante los meses de abril y mayo de 2022.



(Siga leyendo: Bogotá tendrá una nueva unidad móvil de atención en salud mental)



Este instrumento ha sido validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tiene como objetivo diagnosticar el estado de salud mental de los encuestados en las últimas semanas.



(Además: La meditación podría revertir el envejecimiento del cerebro)

Los resultados revelan datos de gran importancia sobre cómo se sienten los jóvenes con respecto a su salud mental, indagando principalmente sobre su nivel de preocupación, concentración, capacidad de toma de decisiones, superación de dificultades y nivel de confianza en sí mismos, entre otros.



(De su interés: La salud mental en el mundo, un problema multicausal que empeora)



“Los datos muestran que cerca del 30 % de los jóvenes tiene problemas para concentrarse bien en lo que hacen y más de 70 % han hecho que sus preocupaciones les haga perder el sueño, más del 50 % de los encuestados ha sentido que no puede superar las dificultades y más del 30 % afirma que ha perdido confianza en sí mismo” Asegura Andrea Buitrago, Coordinadora de Investigación de Ceinfes.



Estos datos se alinean con lo reportado por el informe regional de América Latina y el Caribe publicado en 2021, donde se afirma que "la pandemia de covid-19 ha suscitado una enorme preocupación por la salud mental de toda una generación de niños, niñas y jóvenes, así como de sus progenitores y cuidadores".



El estudio arrojó resultados tan impactantes como que el 30 % de los encuestados consideraba que no está desempeñando un papel útil en la vida. Al respecto, durante un evento que analizó Ceinfes con profesionales de la salud mental, Andrés León, Psicólogo, Magíster en Salud Pública y especialista en Evaluación Clínica y Tratamiento de Trastornos Emocionales y Afectivos, mencionó que "más allá de que la pandemia sea el elemento determinante, lo que sucede es que cambió las dinámicas contextuales en las que nos movíamos y puso en evidencia elementos que ya venían de tiempo atrás y que por ese cambio atípico vino se incrementó la presencia de elementos que previamente venían siendo problemáticos".



Por otro lado, más del 80 % de los encuestados manifestó haberse sentido constantemente agobiado y en tensión en las últimas semanas, a lo que Miguel de Zubiria, presidente de la Liga Colombiana por la vida contra el suicidio, manifestó que "esto significa que la pandemia a traído un aumento de tensión, de ansiedad, angustia, sufrimiento y estos son factores de ansiedad bastante asociados a lo que es el suicidio".



Ante este panorama y conscientes de la importancia de la salud mental en los jóvenes, el Ministerio de Salud y Protección social presentó una serie de recomendaciones para comprender la importancia de cuidar la salud mental de la población y evitar generar estigmas.



Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio, indicó que “la pandemia nos ha mostrado, con mayor relevancia, la importancia de proteger nuestra salud mental y ha puesto el tema sobre la mesa, por eso debemos, entre todos, procurar por generar entornos que también la protejan, así como nos cuidamos de otras enfermedades que nos puedan afectar”.



(Lea también: Personas con trastornos mentales graves mueren entre 10 y 20 años antes)



Debido a que el tema de la salud mental cada día es más significativo en el mundo, el Minsalud dio a conocer 13 mensajes que se pueden poner en práctica para tener entornos que busquen el cuidado de la salud mental de los amigos, compañeros de trabajo o familiares, teniendo en cuenta que “los trastornos mentales son condiciones que caracterizan a algunas personas, pero no las definen”, destacó Bautista.

Recomendaciones para cuidar la salud mental

1. Reflexione. Nadie está exento de presentar un trastorno mental a lo largo del curso de su vida.



2. Reflexione. ¿Uso términos como “la bipolar”, “el depresivo”, “el alcohólico” “la suicida”, “el autista”, sin conocer lo que significan y sin pensar en lo que puedan sentir los demás?



3. Evite utilizar inadecuadamente, las denominaciones de los trastornos mentales en conversaciones cotidianas para hacer referencia a cambios emocionales naturales que presentamos todos los seres humanos; más aún, evite hacer esto si la intensión es violentar a otras personas.



4. Tener emociones intensas como tristeza, alegría, ira, decepción, angustia y desolación, en determinadas circunstancias, no supone necesariamente tener un trastorno.



5. Aunque a veces nos parezcan inofensivas, es importante sacar de nuestras conversaciones, los adagios populares y las palabras despectivas asociadas a la enfermedad mental.



Tenga en cuenta que, usar los términos “loco”, “loca” o “locura”, hace que las personas con trastornos mentales se les dificulte comunicar lo que sienten o necesitan.



En muchas situaciones esto pasa por temor a encontrarse con personas que no entiendan lo que sucede y los rechacen, estigmaticen o discrimines.



6. Sea empático. Llame a las personas por sus nombres y no se refiera ellas por las enfermedades que presentan.



7. No se burle de nadie por ninguna razón, mucho menos por su situación de salud. En la actualidad es común escuchar comentarios que ridiculizan a las personas y algunos de estos hacen referencia los trastornos mentales y, por ende, a las personas que los presentan.



8. Usar palabras o hacer comentarios inadecuados asociados a los trastornos mentales, aumenta la discriminación social y los sentimientos de vergüenza de las personas que los presentan, favoreciendo con ello, el aislamiento, la exposición a violencias, la reducción del diagnóstico, la no adherencia al tratamiento, el deterioro físico y mental e incluso la muerte.



9. Indague sobre qué términos son adecuados para referirse a las personas con trastornos mentales, antes de dirigirse a ellas.



10. Para apoyar a una persona con trastorno mental, tómese el tiempo para escuchar a la persona que lo necesite, sin presionarla para hablar; solamente hágale saber que no está sola. Valide los sentimientos sin juzgar.



11. Establezca una red de apoyo entre las personas que presentan trastornos mentales, para motivar la empatía, fomentar la resiliencia y promover la ayuda mutua.



12. Ayude a resolver las necesidades básicas de las personas que tienen un trastorno mental y se encuentran en crisis, ya que pueden estar en riesgo de presentar conducta suicida.



13. Favorezca la expresión de emociones con los seres queridos, quienes puedan manifestarles su aprecio con palabras y actos en todo momento.

Más noticias de Salud

-El cambio climático plantea graves riesgos para la salud mental, según OMS









-Memoria emocional: así recordamos a través de experiencias