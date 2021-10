Sentencia de Corte sobre eutanasia aún no tiene efectos jurídicos: Minsalud

En la noche de este sábado se conoció un mensaje del Ministerio de Salud posterior a la noticia de la cancelación del procedimiento de eutanasia al que iba a acceder este domingo Martha Sepúlveda.



El Ministerio mencionó que, “hasta el momento, en Colombia no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal”, que dicha práctica “tan solo está regulada bajo este precepto” y que todos los casos de los que dice tener conocimiento “cumplen con tal característica”.



Respecto al caso puntual de Martha Sepúlveda, el Minsalud sostuvo que: “En relación con el comunicado de prensa que da a conocer la sentencia C-233 de 2021, la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo a este Ministerio, por lo tanto no se producen los efectos jurídicos derivados de la sentencia, dado que no es conocido el fallo en su integralidad”.



La cartera de Salud también mencionó que “no se conocen mayores detalles” del caso de Sepúlveda, pues según afirma, “el Ministerio hace revisión exhaustiva del caso una vez ya se han realizado los procedimientos”.



IPS Incodol canceló la eutanasia de Martha Sepúlveda

Martha Sepúlveda iba a recibir la eutanasia este domingo. Foto: Martha Sepúlveda

Este sábado se conoció que El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad de dicho instituto “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento”, programado para este domingo a las 7 de la mañana.



Sepúlveda, de 51 años de edad, se iba a convertir en la primera paciente no terminal en acceder a la eutanasia. Sepúlveda no supo de la misa que se ofició en su nombre, ni de la petición que le hizo la Conferencia Episcopal Colombiana para que reconsiderara su decisión.



Estaba lista para morir e, incluso, había apagado su celular.

