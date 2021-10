Trastorno por consumo de cannabis aumenta riesgo de contraer covid-19

En un estudio publicado el martes pasado en World Psychology se encontró que aquellos con un trastorno por consumo de sustancias, es decir, dependencia a la marihuana, alcohol, cocaína, opioides y tabaco, solían ser más propensos a contraer el coronavirus después de recibir ambas vacunas.



(Siga leyendo: Aplicación de dosis de refuerzo avanza positivamente y se intensificará)



Aunque las vacunas son altamente efectivas, su función en individuos con algún tipo de adicción, podría verse limitada por un estado inmunológico deteriorado, una mayor probabilidad de exposición al virus, la disminución de la inmunidad de la vacuna y las nuevas variantes de SARS-CoV-2.



(Además: Gobierno plantea la posibilidad de vacunar a menores de 12 años)

Según el estudio, aquellas personas que tenían un trastorno por consumo de sustancias llegaron a un 7 % de infecciones graves por covid-19, una cifra elevada en comparación a quienes no presentaban ningún tipo de adicción y que solo alcanzaron el 3,6 % de probabilidades de desarrollar un virus grave.



De este porcentaje, las personas con trastorno por consumo de marihuana, es decir, que son adictas a la sustancia, estaban en un 7,8 % de probabilidad de presentar un mayor riesgo de infección.



(Le podría interesar: Debe avanzar la vacunación de población migrante, dice Minsalud)



Además de que estas personas suelen tener un sistema inmune comprometido, los investigadores aseguran que "otras variables, como factores de comportamiento o los efectos adversos del cannabis en la función pulmonar, podrían contribuir a aumentar el riesgo de infección”.



Cabe resaltar que el estudio deja claro que se trata de pacientes con una adicción de la sustancia y que puede suceder lo mismo con otros pacientes que tengan un sistema inmune comprometido como los receptores de trasplantes de órganos y los pacientes de cáncer, que tienen tasas de defensas limitadas para combatir el SARS-CoV-2.



(Le recomendamos leer: OMS advierte sobre el escaso acceso a servicios de salud mental)



Respecto a algunas notas que se han publicado sobre este estudio aludiendo a que el consumo de marihuana por sí mismo incrementa el riesgo de contraer coronavirus, algunas personas se han pronunciado señalando que el estudio no muestra que la marihuana pueda ser una causa de casos graves de covid-19; también cabe aclarar que la mayoría de los consumidores de marihuana no son dependientes de la droga.



"Este estudio se limita a personas con trastorno por consumo de sustancias, que es un subconjunto muy pequeño de consumidores de cannabis", señaló Morgan Fox, Directora de Comunicaciones de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis en Estados Unidos.

Más noticias de Salud

-Ivermectina: cómo la ciencia falsa inventó fármaco 'milagroso' contra covid

​

-Suecia y Dinamarca suspenderán uso de Moderna para jóvenes y niños