Cuando el presidente electo, Gustavo Petro, enunció su punto central en salud, dijo que en Colombia habría un “sistema universal y público”. ¿Usted, como presidenta del gremio, siente que las EPS quedan excluidas?

Hay muchas formas de definir qué es un sistema público en el mundo. Por los prestadores, yo creo que en Colombia no tendría sentido, porque el 90 % de la prestación la hacen los privados, pero más del 80 % de los recursos de la salud son de carácter público. Hay mucho para construir, y muchos puntos en común. Pero nos tenemos que sentar a avanzar en ese sistema, y no echar para atrás.

En la onda de la autocrítica, ¿qué proponen para mejorar el servicio de salud?

Hemos considerado una propuesta para aportar para estos espacios de diálogo: ¿cómo mejorar los resultados en salud? ¿Cómo avanzar en el derecho fundamental de la salud con equidad? ¿Cómo fortalecer este modelo financieramente, para que los recursos sean suficientes para todas las prestaciones que requieren los colombianos? Es necesario avanzar en la unificación de los regímenes. Y que todos los colombianos puedan escoger libremente en cuál EPS puedan estar, siempre basados en una mejor transparencia del sector.



Pues ese sistema de salud del país está profundamente cuestionado por la ministra de Salud, Carolina Corcho...



Claramente hay unas brechas que persisten dentro del sistema de salud, así como en la prestación de casi todos los servicios, entre zonas urbanas y rurales. Tiene que ver con problemas que son de desarrollo, pero también con el modelo de atención que tenemos en zonas rurales, que probablemente deba ser revisado. Sobre el tema de solidaridad y equidad, creo que este es uno de los sistemas que se han construido bajo esos dos pilares. Aquí hay redistribución de recursos entre quienes tienen más y tienen menos. Es por la convivencia del régimen contributivo y del subsidiado por lo que se requiere que las personas aporten dependiendo de su capacidad de pago. Al mes, en el régimen contributivo, una EPS recibe algo así como 92.000 pesos para administrar la salud de una persona. En muchos otros países sería una catástrofe financiera para la familia; en Colombia no lo es, ni lo fue, en una prueba tan dura como el covid.

La doctora Corcho afirma que en Colombia la salud “es de los bancos”. ¿Eso es cierto?

No es cierto. Los recursos de las EPS que se tienen dentro de los bancos deben obedecer disposiciones que el asegurador tiene. Una vez se identifica que hay un siniestro en salud, es decir que una persona se enfermó, las aseguradoras tienen que proveer esos recursos para respaldar esa atención. Eso se llama reservas técnicas, y son los recursos que usualmente están invertidos en los bancos, con una gran liquidez, para poder respaldar esas deudas que se generan con los prestadores que atienden a las personas.



¿Quién le debe a quién? ¿Las EPS a las IPS, o el Estado a las EPS, y por ese conducto las EPS a las IPS?



Todos. Es decir, acá hay unas deudas que son del Estado con las EPS, que tienen que ver con todos esos mecanismos que no están incluidos dentro del plan de beneficios. Antes se llamaban recobros, ahora se llaman presupuestos máximos. Y de las EPS a las IPS, donde la mitad de las deudas que existen son de EPS que han sido liquidadas.

Tenemos que crear

un consenso como sociedad, y esto va más allá de las EPS, de no volver atrás. Estamos dispuestos siempre a construir sobre este sistema, que es un patrimonio de todos...

TWITTER

¿Y la otra mitad?

Son deudas, de algo así como 12 billones de pesos.



Eso es mucha plata ¿Y por qué no la han pagado?



De esos 12 billones, 6 son de las EPS liquidadas; los otros 6 son de las EPS activas. Si se giran más o menos 60 billones de pesos al año, pues realmente esto es como mes y medio de recursos, ¿no? Entonces, hay unas deudas ahí que son viejas, pero también hacen parte de la deuda corriente y de la operación del sistema. Ojalá eso fuera cada vez menor, por supuesto. Necesitamos urgente tener sistemas de información para toda la parte transaccional. Si no, seguiremos en unas vueltas que parecen como del año 80. Con problemas tecnológicos que impiden los procesos de depuración de cuentas. Y tener un mecanismo, como una especie de fondo de garantías, para cuando sale una EPS, para que no les queden todos los platos rotos a los prestadores.



Pero la señora ministra habla de que las aseguradoras son simplemente “administradoras”... ¿Nada más?



Las EPS son aseguradoras en salud, en donde su principal función es la gestión del riesgo en salud. Por supuesto, hay temas administrativos que tienen que realizar, y el Estado también les ha delegado recaudar las cotizaciones. Pero la pepa es la administración del riesgo en salud. ¿Qué significa eso? Saber cuál es el perfil de la población, de sus usuarios, de qué se pueden enfermar, y cómo organizar una red de servicios que pueda atenderlos de manera adecuada. Eso también tiene un componente de prevención y promoción.

Se ha hablado mucho de que ese es un negocio millonario que genera unas utilidades gigantescas...

Le voy a dar los datos de la Superintendencia, con corte a diciembre del año pasado. Las EPS tuvieron unos ingresos operacionales de 59,7 billones de pesos. Los costos de aseguramiento en salud fueron de 57,84 billones, y los gastos administrativos operacionales, de 3,5 billones. Eso son todas las EPS.



Traducido, ¿qué quiere decir?



Que, en total, el resultado del año es una pérdida acumulada, de todas las EPS, de 400.000 millones de pesos. Acá, el riesgo de si esos recursos alcanzan o no para cubrir las necesidades de salud de la población lo asumen las EPS como aseguradoras. Es una prueba de que esta no es una labor de intermediación, como se ha afirmado, sino que hay una gestión de riesgo. El margen de utilidad sobre estos ingresos va por el orden del 1, del 2 %, tal vez la más exitosa de todas sea una EPS de origen indígena, que tiene el 6,75 %. Claramente, unos márgenes muy menores frente al resto de actores del sistema.

¿Cómo está el sector salud desde el punto de vista financiero? El Ministerio dice que el gasto total en salud ya llega a 89 billones, 8 % de PIB. Ese gasto es muy alto...

Pues, mire... es muy alto y no es muy alto. Cuando uno hace la comparación de Colombia con otros países, en algunos se gasta muchísimo más. Pero nosotros tenemos uno de los planes de beneficios más generoso de todo el continente, si no el más. Lo importante es cómo convertimos esos recursos en mejores resultados en salud.



¿Las EPS están en contra, o no, de la llamada atención primaria?



La atención primaria tiene que ser la base de un modelo funcionando. También tiene que ver con cerrar esas brechas entre lo urbano y lo rural: el médico general que nos atiende debe poder solucionar muchísimos de los casos y de las cosas por las cuales le consultamos. Mucha de la atención primaria se realiza en un número significativo de municipios a través del prestador público, porque es el único que existe. Tenemos que continuar esta relación, porque en el sector salud es probablemente la asociación público-privada más grande que tiene este país.

¿Cree usted que realmente las EPS se van a poder convertir en redes, partiendo de su rol actual de aseguradoras?

Es importante aclarar que no todas las EPS cuentan con IPS asociadas, pero, más allá de eso, asimilar el rol de aseguradores a prestadores es errado. Es una forma diferente de decir que se eliminarán las EPS y de paso los modelos de atención que estas han desarrollado, la organización de las redes de prestación y la protección financiera de los hogares, con la auditoría médica que se hace y que evita millonarios gastos innecesarios del sistema.



¿Cuáles son los indicadores de oportunidad para el tratamiento de las enfermedades que más afectan a los colombianos, como el cáncer, la diabetes y la salud mental, a nivel de las EPS?



Especialmente hay un tipo de prestaciones del servicio que están asociadas a especialistas, sector donde hay carencias importantes. Y tenemos también que avanzar en garantías de oportunidad para diferentes tratamientos. Por supuesto, no todo se puede hacer en los próximos cinco días, pero si, por ejemplo, estamos hablando de un trasplante o de un reemplazo de cadera, hay que definir cuáles son los tiempos de espera razonables para la población. Esto ayudaría mucho a los temas por los cuales se está tutelando por el derecho a la salud, cada vez más asociados a la oportunidad.

Facebook Twitter Linkedin

La designada ministra de Salud, Carolina Corcho, es médica psiquiatra y politóloga. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La ministra Corcho dice, como con cierto anhelo de que eso sea un modelo, que hay países que funcionan sin EPS perfectamente... Pero también hay países, como Alemania y Holanda, muy exitosos en materia de la atención de salud, que tienen EPS. ¿Qué cree que ganaría el sistema sin ellas?

Perderíamos mucho. Treinta años de trabajo y el logro social más importante que tiene este país, que es el de generar acceso a la salud para todas las personas. No nos merecemos, como colombianos, un salto al vacío.



Dice la ministra Corcho que muchas de las EPS liquidadas han dejado deudas con los prestadores, clínicas y hospitales y hasta con el mismo Gobierno. Y que la mayoría no cumple con los requisitos financieros para el manejo de esos recursos. ¿Eso es cierto?



Mire, yo le puedo hablar de las EPS agrupadas en Acemi. En este momento, ninguna tiene proceso de intervención, están cumpliendo los criterios de habilitación. Es necesario continuar con este proceso de depuración.



La ministra Corcho dice que la decisión de si el sistema debe continuar con EPS o sin ellas es del Congreso. ¿Le gusta esa solución?



Hay debates que hay que dar, y el Congreso es el espacio idóneo para una reforma del sistema de la salud, como lo ha sido durante estos treinta años. Estamos abiertos para dar esa discusión, siempre con el ánimo de mejorar.

También dice la señora ministra, en entrevista con EL TIEMPO, que el escenario podría ser que no desaparezcan las EPS, sino que se conviertan en una holding de prestación de servicios. ¿Qué entiende con eso?

He leído varias veces ese pedazo de la entrevista, y creo que falta profundizar sobre cuál sería ese modelo y entender un poco más de qué se trata la propuesta.



¿Será que la ministra Corcho de pronto está tratando de bajarle un poquito la presión al tema?

En la entrevista hay señales de apertura al querer trabajar con todos los actores sobre una reforma del sistema. Hay un reconocimiento de capacidades entre los aseguradores. Es un primer paso para poder avanzar en generar esos consensos a los cuales se ha referido el presidente electo.



¿Cree usted que el sistema de salud de la pospandemia, que no sé si sea adecuado llamarlo pospandemia porque vamos de brote en brote, es el mismo de antes de la pandemia?



No. Creo que se han dado avances muy importantes en términos, por ejemplo, de telesalud y de telemedicina. Pero también, en ir borrando las barreras que existían entre las atenciones colectivas de salud a cargo de las entidades territoriales, y de las atenciones individuales a cargo de las EPS. Esa línea entre lo que es salud pública y salud individual, pues la borró la pandemia, y creo que tenemos que seguir avanzando en ese camino.

Con la mano en el corazón: ¿corremos en Colombia el riesgo de que nuestra salud quede en manos de los alcaldes, gobernadores y de la clase política?

Sí, yo creo que acá estamos en un momento crucial del sistema de salud. Tenemos que crear un consenso como sociedad, y esto va más allá de las EPS, de no volver atrás. Estamos dispuestos siempre a construir sobre este sistema, que es un patrimonio de todos los colombianos. Pero no hagamos de este sistema una historia triste, como la que hemos visto en muchos otros países que se han devuelto, y donde el que termina pagando los platos rotos siempre es el usuario.



Y que no nos desaparezcan las EPS...



Más allá de mi rol gremial, como colombiana, no imagino esto cómo podría ser.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

​@MIsabelRueda