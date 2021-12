Hace un año, el 8 de diciembre de 2020, una mujer llamada Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna contra el covid-19 de Pfizer. Así inició la campaña de inmunización más importante del planeta y un año después ya son 8.240 millones de dosis las que se han aplicado.



(Siga leyendo: Hay vacunas suficientes para cumplir con las metas, dice Minsalud)



Este acontecimiento fue un punto de inflexión porque aumentó las esperanzas de poder salir de la crisis provocada por la pandemia. Hoy en día, el impacto de este acontecimiento es claro.



(Además: Colombia suma 1.627 nuevos casos de covid-19 y 40 muertes más)

Las vacunas -no sólo de Pfizer, sino también de Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, entre otras - han reducido las hospitalizaciones y muertes en los países donde se han aplicado. Solo en Europa, las investigaciones muestran que han salvado medio millón de vidas entre personas de 60 años o más.



(Lea también: Ómicron: qué es epistasis y por qué es clave para entender nueva variante)



Los casos de covid-19, se han cuadruplicado en el último año y muchos países no han tenido acceso a las vacunas, a pesar de que han surgido nuevas variantes del virus. Dos años después del inicio de la pandemia apareció omicrón, una cepa con múltiples mutaciones que alertó al mundo entero. Los biológicos actuales han demostraron ser eficaces contra esta variante y han vuelto a convertirse en la última esperanza. "Las vacunas son un gran milagro de la ciencia moderna", dijo Sarah Pitt, viróloga de la Universidad de Brighton en Inglaterra.



Las vacunas anticovid, desarrolladas en un tiempo récord, son logros notables. Sin embargo, no son 100% eficaces. En Europa, el último aumento de infecciones ha vuelto a 'encerrar' a Austria, mientras que Alemania podría estar a punto de hacer obligatoria la vacunación.



Sin embargo, se sabe que los refuerzos de las vacunas contra el covid-19 mejoran la protección hasta en un 75% contra la variante ómicron de rápida propagación, según datos preliminares del Reino Unido.



(De su interés: Pfizer dice que tres dosis de su vacuna son eficaces contra nueva variante)



Un estudio sobre la eficacia de las vacunas revelo que las dos dosis de AstraZeneca y Pfizer, proporcionaron defensas mucho mas bajas contra la infección sintomática con ómicron, en comparación con la variante delta. La vacuna de refuerzo de ambas versiones elevo la protección del 70% al 75% en los primeros días después de aplicarla.



Funcionarios de Salud del Reino Unido esperan que para mediados de diciembre, ómicron se convierta en la variante dominante. Mientras tanto, nueva evidencia muestra que la cepa se expande mucho mas rápido que la delta. Se espera que los casos de covid causados por ómicron representen aproximadamente la mitad de las infecciones a mediados de mes.



La efectividad de los biológicos actuales contra enfermedades graves por covid-19 aun se desconoce, pero se espera que sea mayor que contra cualquier enfermedad sintomática. Un estudio examinó a 581 personas con ómicron confirmado y las autoridades sanitarias dijeron que las cifras deben interpretarse con cautela hasta que se estudien mas casos.



(Le recomendamos leer: La variante ómicron ya está en casi 60 países, según la OMS)



"Somos muy afortunados de tener vacunas", dijo David Heymann, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y ex funcionario de la Organización Mundial de la Salud. "En Reino Unido y en muchos países con altos niveles de vacunación, los líderes en salud pública creen que han sido capaces de desvincular enfermedades graves de la infección debido a las vacunas. Yo les creo".



Traducción: Unidad de Salud*