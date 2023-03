La industria del maquillaje ha crecido exponencialmente, debido a las tendencias que se han creado por la necesidad de las personas de querer estar a la moda, de querer probar nuevos productos e incluso, para sentirse más seguras y seguros, se han convertido en la causa principal de su alta demanda de producción.

Algunas marcas de maquillaje han exigido que se anule el desarrollo, producción y venta de productos provenientes de animales, ya que actualmente estos son considerados como “animales no humanos”, con el objetivo de generar sensibilización sobre la importancia de que las personas se reconozcan como animales, porque es de allí de donde vienen, según la teoría del naturalista Charles Darwin.



De acuerdo con Cluster Cosméticos y Bienestar, hay diferentes tipos de maquillaje como el Vegano, el cual se supone que no debería contener ningún ingrediente de origen animal y el vegetariano, que no contiene partes de animales, pero sí ingredientes producidos por estos.

No obstante, debido a este nivel de crueldad con los "animales no humanos” nace Cruelty Free, en la década de los 40, momento en el que Muriel Dowding, activista y defensora de los derechos de los animales, “utilizó su destacada posición social para promover el bienestar animal sin buscar ninguna ganancia o recompensa personal”, según informó la página web Ashes To Life Project, enfocada a promover y ayudar a regenerar los bosques del planeta.



Aunque organizaciones como Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) generan productos con ingredientes derivados de los animales, no es declarado exactamente maltrato animal; sin embargo, el utilizarlos para probar los productos y las reacciones que estos generan sí lo es.

La lucha por eliminar el uso de estos animales ha sido constante, dando como resultado la creación de marcas amigables con los animales, pudiendo una certificación.

The Body Shop

De acuerdo con el medio español La Vanguardia, esta marca considerada cruelty free llegó a recaudar para el año 2018 alrededor de ocho millones de firmas para debatir este tema frente a las Naciones Unidas.

Essence

El no testeo con los animales se logra evidenciar en sus productos, además, en su página web afirman: “desde que se fundó la empresa en 2002, el bienestar animal ha sido algo que ha estado muy presente en nuestros corazones“.

NYX

La página oficial de Cruelty Free Express afirmó que esta marca es libre de crueldad, ya que no usa ningún tipo de ingrediente creado o reutilizado en sus formulaciones y productos que provengan de animales.

