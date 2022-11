El marañón contiene una fuente importante nutricional por lo que es un alimento esencial en la dieta saludable.



Según información de Alpina, contiene proteínas (21 %), grasas (46 %) y carbohidratos (25 %).



Además, contiene hasta “18 diferentes aminoácidos. Hay siete de los ocho aminoácidos esenciales para la dieta de un adulto, y nueve de los diez aminoácidos necesarios para el desarrollo infantil”, explica en su página.



El marañón es un fruto seco que contiene una proporción alta de grasas buenas. Entre las propiedades se destacan el calcio y fósforo, potasio, hierro, sodio y magnesio. Y vitaminas como C, E, B1, B2, B3 y B6.



Alpina agrega que el marañón es rico en hierro por lo cual puede utilizarse como complemento preventivo de anemias, es recomendable para la osteoporosis.



