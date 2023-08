Investigadores de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.) descubrieron que las mujeres que mantienen su peso corporal después de los 60 años tienen más probabilidades de alcanzar una longevidad excepcional.



(Le puede interesar: Claves para elegir un perfume que se ajuste a su forma de ser y expresarse).



Según el estudio, publicado en la edición digital del 'Journal of Gerontology: Medical Sciences', las féminas mayores que mantuvieron un peso estable tenían entre 1,2 y 2 veces más probabilidades de alcanzar la longevidad, en comparación con las que experimentaron una pérdida de peso del 5 por ciento o más.

La investigación analizó los datos de 54.437 mujeres que participaron en la Iniciativa para la Salud de la Mujer, un trabajo prospectivo que indaga las causas de las enfermedades crónicas en población femenina posmenopáusica.



A lo largo del periodo de seguimiento, 30.647 mujeres, es decir, el 56 por ciento de las participantes, sobrevivieron hasta los 90 años o más.



Aquellas que perdieron al menos un 5 por ciento de peso tuvieron menos probabilidades de alcanzar la longevidad en comparación con las que lograron un peso estable.



Por ejemplo, las mujeres que perdieron peso involuntariamente tenían un 51 por ciento menos de probabilidades de sobrevivir hasta los 90 años. Sin embargo, ganar un 5 por ciento o más de peso, en comparación con un peso estable, no se asoció con una longevidad excepcional.



(Le puede interesar: ¿Qué caracteriza a una 'buena persona'? Revise si tiene alguna de estas cualidades).

Facebook Twitter Linkedin

Los datos amplían la creciente investigación sobre la relación entre el cambio de peso y la mortalidad. Foto: iStock

"Es muy frecuente que las mujeres mayores de Estados Unidos padezcan sobrepeso u obesidad, con un índice de masa corporal que oscila entre 25 y 35 años. Nuestros hallazgos apoyan el peso estable como objetivo para la longevidad en las mujeres mayores", explica el primer autor Aladdin H. Shadyab, profesor asociado de la Escuela Herbert Wertheim de Salud Pública y Ciencia de la Longevidad Humana de la UC San Diego.



"Si las mujeres de edad avanzada se encuentran perdiendo peso cuando no están tratando de perder peso, esto podría ser una señal de advertencia de mala salud y un predictor de la disminución de la longevidad", alerta.



Los hallazgos sugieren que las recomendaciones generales para la pérdida de peso en mujeres mayores podrían no ayudarlas a vivir más tiempo. No obstante, los autores advierten de que las féminas deben atender al consejo médico si se les recomienda una pérdida de peso moderada para mejorar su salud o su calidad de vida.



Este es el primer estudio a gran escala que examina el cambio de peso en etapas posteriores de la vida y su relación con una longevidad excepcional.

Más noticias

Cuál es el "problema de los besos" que ha inquietado a los matemáticos durante siglos

Científicos revelan que el objeto interestelar del Pacífico tiene material 'extrasolar'

Universidad Nacional y TransMilenio logran acuerdo para pago de pasajes de estudiantes

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.