Las manchas rojas en la piel aparecen con frecuencia en distintas partes del cuerpo y el cuello es una de ellas.



A pesar de ser comunes, no dejan de ser motivo de preocupación para quien las ve aparecer en esta zona del cuerpo; sin embargo, estas tienen diversos orígenes y pueden ser la manifestación de estrés, problemas de coagulación o una alergia.

Por eso, le contamos aquí algunas de las causas más comunes de la aparición de rojeces en el cuello.



Las manchas en el cuello suelen ser alarmantes, por lo tanto, deben ser tomadas como un aviso. Foto: iStock

Alergia

Las alergias son una de las razones más comunes de las manchas rojas en la piel, pues la reacción del sistema inmunológico suele ser esta, ya sea por una comida, un medicamento o una picadura.



Algunos casos de alergia pueden ser tan severos que llegan a poner en riesgo la vida de la persona.



El tratamiento para las alergias por lo general incluye medicamentos para reducir los síntomas y pomadas, según el portal Oncosalud, pero la recomendación general es visitar a un médico.



Dermatitis

En la misma línea, la dermatitis por contacto, que ocurre cuando la piel toca alguna sustancia irritante o a la que se es alérgico, puede causar las manchas en el cuello, especialmente cuando es una reacción a un producto como el perfume o a los accesorios. Puede causar picor, ampollas y grietas en la piel.



Otra causa puede ser la dermatitis seborreica, que es producto del exceso de grasa producido por las glándulas sebáceas en algunas zonas, como cuero cabelludo, cara, cuello y orejas, como explica la dermatóloga Ivone Nieves, en el blog especializado ONsalus.



Micosis

La micosis puede generar manchas grandes en áreas delimitadas de la piel del cuello, que puede estar acompañada de descamación y ampollas.



Esta es causada por hongos y suelen afectar a prácticamente todos los hombres al menos una vez en su vida. No es muy contagiosa, pero se puede trasmitir por contacto directo con las escamas o pelos o a través de peines, cepillos, sombreros o toallas.



La Clínica Universidad de Navarra explica que para el tratamiento se utilizan derivados del imidazol como miconazol o ketoconazol. También resulta eficaz la terbinafina y la amorolfina 5 %.

Rosácea

La rosácea es una afección común de la piel que causa enrojecimiento y vasos sanguíneos visibles en cara y cuello, además de pequeños bultos llenos de pus, se puede confundir con el acné o con otros problemas de la piel.



La rosácea puede afectar a cualquier persona, pero es más común en mujeres de mediana edad que tienen la piel clara. No existe cura para la rosácea, pero el tratamiento puede controlar y reducir los signos y síntomas.



De acuerdo con la Clínica Mayo, la rosácea no se desarrolla por una mala higiene y no es contagiosa.

Enfermedades infectocontagiosas

Hay varias enfermedades de este tipo que pueden causar manchas rojas en el cuello como la rubéola, el sarampión, las picaduras de insectos que se manifiestan en ronchas rojas.



El médico determina el tratamiento adecuado para cualquiera de estas infecciones, que suelen empezar en la cara y bajar por el cuello.

Psoriasis

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria que se manifiesta casi siempre con pápulas y placas con descamación. Según el Manual MSD los traumatismos, las infecciones y algunos fármacos son los factores desencadenantes más comunes de esta enfermedad, que puede ser leve o intensa.

Las lesiones pueden ser asintomáticas y suelen aparecer en el cuero cabelludo, los codos y rodillas, sacro, glúteos (con frecuencia el pliegue glúteo) y genitales. Las lesiones tienen diferente aspecto según el tipo de psoriasis.



Las opciones terapéuticas son varias y abarcan desde tratamientos tópicos, hasta luz UV y tratamientos sistémicos.

Tiña

La tiña corporal es un tipo de dermatofitosis, que generalmente está causada por Trichophyton o Microsporum. Una infección que causa manchas redondas de color entre rosa y rojo, con límites escamosos elevados y con tendencia a aclarase en el centro.



Puede aparecer en cualquier parte de la piel y pasar a otras zonas del cuerpo o a otras personas con quienes existe un contacto corporal.



Normalmente se trata con cremas, lociones o geles de imidazol, ciclopirox, naftifina o terbinafina aplicados directamente sobre el área afectada, de acuerdo con el Manual MSD.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

