El cuidado de la piel es una de las preocupaciones de hombres y mujeres, ya que si no se mantiene una rutina diaria adecuada puede empezar a sufrir las consecuencias del tiempo, la mala alimentación, la exposición al sol, entre otras.



Las manchas blancas en la piel pueden aparecer, por ejemplo, cuando las células muertas quedan debajo de la superficie de esta o cuando la piel sufre despigmentación o pérdida de color.

De acuerdo con el portal 'Medical News Today', existen algunas causas y síntomas que usted puede observar para detectar que algo no está bien en su organismo y que por estas razones puede estar presentando manchas blancas en alguna zona del cuerpo, estas son:



- Manchas solares: estas no presentan síntomas y poseen tamaños de uno a tres milímetros. Suelen aparecer primero en las piernas para luego avanzar a los brazos, espalda y rostro.



- Tiña o pitiriasis versicolor: el hongo de la tiña vive generalmente en la superficie de la piel y se expande sin control. Este ocasiona la aparición de parches secos, escamosos y que generan picazón en las áreas circundantes. Esta enfermedad en ocasiones no se detecta y solo se puede ver que ha avanzado cuando la persona se expone al sol y se broncea o también cuando el paciente permanece en lugares húmedos y cálidos.



(Le puede interesar: Una vacuna revolucionaria contra la enfermedad de Lyme, con sello latino y español)

- Vitiligo: en las personas que poseen esta enfermedad de la piel, estas manchas blancas aparecen porque las células que producen el color de la piel han desaparecido.



Los investigadores no conocen la razón real de la aparición de esta enfermedad autoinmune y las manchas que ocasiona se desarrollan en lugares del cuerpo que están continuamente expuestos al sol y, según el caso, se expanden rápida o lentamente.



Esta enfermedad puede ser hereditaria y en ocasiones se presenta en personas desde los 20 años.



(Lea más: Beneficios del pepino para lucir una piel más radiante)

Tratamiento para las manchas blancas

Para las manchas solares, el portal médico menciona que lo ideal es que se recurra a estas opciones:



- Usar protector solar todos los días, que cubra todas las áreas de la piel expuestas al sol.



- Evitar pasar demasiado tiempo bajo el sol.



- Evitar las cámaras de bronceado artificial y la dermoabrasión, que elimina las capas externas de la piel.



- No usar cremas esteroides tópicas, como la hidrocortisona.



- Evitar el uso de cremas tópicas de retinoides, como el retinol y la tretinoína.



Para la tiña existen algunos jabones o champús medicados que es el médico quien se los formulará, luego de una evaluación exhaustiva, por lo tanto, si presenta algún síntoma acuda a su médico de confianza.



Por otra parte, para el vitiligo, al igual que con las otras afectaciones de la piel, debe acudir al médico para que le brinde el tratamiento adecuado, para lo cual es posible que le formule



- Cremas de corticosteroides en dosis bajas.



- Tratamiento con luz ultravioleta en combinación con medicamentos tópicos.



- Blanqueamientos de la piel que rodea grandes parches blancos para homogeneizarlos.



- Cirugía para extirpar las partes superiores de la piel afectada, si los medicamentos y la terapia de luz fallan.



Recuerde que para estas afectaciones y otras que presente, debe consultarlas con el médico y no automedicarse.

El Tiempo en vivo: Psoriasis: gracias a la ciencia se puede lograr un aclaramiento efectivo

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La rara enfermedad que hace que la piel crezca demasiado rápido parezca quemada

Cuidados para revitalizar piel y cabello tras fuertes cambios

Olas de calor: ¿por qué es importante proteger su piel y cómo hacerlo?