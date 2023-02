Una mamografía es una imagen de la mama tomada con rayos X. Este examen es utilizado por los médicos para buscar signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales; de hecho, son las mejores pruebas disponibles para este fin.



¿Cómo se hace?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés) de EE. UU., para realizar este examen se pone a la mujer frente a una máquina especial de rayos X.



Luego, una tecnóloga coloca la mama sobre una plata de plástico y la cubre con otra placa, presionando con firmeza para que aplanen la mama y la mantengan inmóvil durante la toma del examen.



Ese proceso se hace con ambas mamas, frontal y lateralmente. Luego se debe esperar a que la tecnóloga dé el visto bueno de la calidad de las imágenes, que no es lo mismo que la lectura de los resultados.

¿Qué se siente?

Los CDC afirman que la mayoría de mujeres encuentran molesto y hasta doloroso este proceso. No obstante, la toma de los rayos X solo demora unos minutos, y la molestia no dura mucho.



"Lo que usted sienta depende de la destreza de la tecnóloga, el tamaño de las mamas y la cantidad de presión que se les tenga que aplicar. Sus mamas pueden estar más sensibles si tiene la menstruación o está a punto de tenerla", dice el portal oficial de la institución.

¿Cuánto se demoran los resultados?

Por lo general, los resultados de una mamografía se dan en cuestión de semanas, aunque depende del lugar donde se haya hecho el examen.



En ese sentido, el radiólogo que esté a cargo debe revisar e interpretar la mamografía y enviar los resultados a su médico tratante y a usted, para que puedan revisarlos en consulta. Aunque, cuando hay algún motivo de preocupación, es posible que se comuniquen con usted antes de tiempo.

¿Qué pasa si sale normal o anormal?

Si en las imágenes no hay nada fuera de lo común, su médico deberá indicarle cada cuánto deberá realizarse una mamografía como prevención. Estas tienden a ser periódicas para que el radiólogo pueda comparar la última con las anteriores.



Por otro lado, una mamografía anormal no siempre indica cáncer, pero el médico pedirá más exámenes para poder establecer un diagnóstico, de ser necesario. También es posible que la remitan a un especialista o cirujano, no necesariamente porque tenga cáncer, sino para que sea vista por los expertos en problemas mamarios.

