“De un momento a otro sentí cómo mi cuerpo empezó a temblar. Estaba ahogada, pensaba que en algún momento se me iba a olvidar respirar. Me empezó la taquicardia, mis latidos estaban primero muy rápido y después muy lento”, cuenta Juliana González*, una joven de 22 años sobre la última vez que consumió un ‘happy brownie’ (un brownie que contiene marihuana).



Según el último “Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá”, realizado en 2022 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría Distrital de Salud, la marihuana es la sustancia ilegal más consumida por los bogotanos.

Cuando alguien se ‘malviaja’ hay una sensación de pérdida de control, lo que desencadena malestar psicológico que se expresa física y mentalmente. Viene de la expresión ‘bad trip’ en inglés, que significa “mal viaje”.

Los ataques de pánico y el ritmo cardiaco anormal (menos de 60 o más de 100 lpm) son algunos de los síntomas cuando se sufre una crisis de ansiedad causada por el consumo de sustancias psicoactivas.

Como explica Jeffrey González, médico psiquiatra especialista en adicciones y patología dual, las razones principales de sufrir estos episodios al consumir marihuana son las altas concentraciones de THC, componente principal que ocasiona los efectos psicoactivos de esta droga, y los antecedentes genéticos del consumidor.

“Actualmente, la potencia del THC se encuentra entre un 50 y 70 %, lo que genera peores reacciones del cuerpo en comparación a hace 40 años. Esta sustancia, por sí misma, en muchos casos genera paranoia”, declara González.

Además, tener predisposición genética a desarrollar esquizofrenia, trastorno de ansiedad u otra enfermedad psiquiátrica es otro factor que aumenta la probabilidad de desencadenar esos episodios.

Pero ‘malviajarse’ no siempre se relaciona con una crisis de ansiedad. Es el caso de Ángela Rubiano, una universitaria que decidió probar la marihuana. Después de horas sin sentir ningún efecto empezó a ver mal: “Tenía visión borrosa, no podía enfocar. Sentía cómo la sangre me corría por la cara. Me desesperé”.

En este caso, el “malviaje” no fue una crisis de ansiedad, sino un episodio psicótico que, como expresa González, puede generar sentimiento de persecución y alteración de la realidad.

Andrés Sarmiento, médico residente de psiquiatría, explica que lo que hacen las sustancias psicoactivas (especialmente las alucinógenas como hongos o LSD) es darle más relevancia a estímulos que no son tan importantes en la percepción de la realidad; las neuronas hacen énfasis en estas señales eléctricas lo que genera reacciones ilógicas y estrés para el cuerpo.

Hay mayores consecuencias para los jóvenes, sobre todo para los menores de 22 años. El especialista en adicciones, Jeffrey González, explica que antes de esa edad el cerebro no ha madurado por completo así que, a largo plazo, puede existir un deterioro cognitivo irreversible. Según el estudio de la UNODC y la Secretaría de Salud, los principales consumidores de marihuana en Bogotá son jóvenes entre 12 y 17 años.

Lo que debería hacer si experimenta un ‘malviaje’



“Consumí LSD, sentía que el cuerpo me temblaba, lloré durante seis horas y al verme tan mal mis amigos buscaron formas de que bajara el efecto. Algunas eran tomar jugo de naranja, comer chocolate, bañarme, pero solo fue hasta que vomité que me sentí mejor”, cuenta Juanita León*, estudiante de 21 años.

Lo apropiado en estos casos es acudir al médico, aunque acciones inmediatas pueden ayudar a que el ‘malviaje’ baje su intensidad. Daniel Rojas, psicólogo del proyecto para reducir los daños causados por el consumo de drogas, “Échele Cabeza”, recomienda salir del lugar en el que se encuentra, buscar un espacio con pocos estímulos (sin tantas personas ni ruido), encontrar a alguien que le genere seguridad y hacer conciencia de la respiración. Quienes acompañan a esta persona deberán reaccionar con paciencia, proporcionar hidratación y estar atento a cualquier cambio fisiológico.

Psiquiatras consideran que es indispensable consultar un médico de esta especialidad, pues dos de cada tres personas que consumen presentan patología dual, definida por el Ministerio de Salud como consumir sustancias psicoactivas teniendo simultáneamente al menos un trastorno mental.

El consumo de sustancias ilícitas en Bogotá se duplicó en jóvenes entre 18 a 24 años, pasó de 9 por ciento en 2016 a 15,83 por ciento en 2022. Así que la indicación primordial es descartar que exista un consumo generado por la necesidad de los pacientes de contrarrestar su enfermedad mental.



*Algunos nombres fueron modificados por petición de los entrevistados